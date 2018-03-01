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工研院春季校園徵才 廣招200研發菁英

2018-03-01 11:05經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院將舉辦春季校園徵才活動，預計廣招200位研發菁英。圖為使用工研院開發的智慧...
工研院將舉辦春季校園徵才活動，預計廣招200位研發菁英。圖為使用工研院開發的智慧視覺技術及機器手臂的「智慧視覺系統機器人」。 圖／工研院提供
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國內重量級的創新科技研發基地工研院，將舉辦一連串春季校園徵才活動，預計廣招200位研發菁英，歡迎今年度的應屆畢業生，尤其是創新研發充滿熱情的優秀青年踴躍加入。

今年度校園徵才企業說明會於3月3日（六）假台灣大學率先登場，最特別的是，將邀請工研院多位在資通訊、光電、生醫、機械、綠能等領域的專家，到場解析工研院的創新研發方向，歡迎各校有興趣的學子前往近距離認識工研院。

根據針對國內大學生調查顯示，新世代所追求的理想職涯目標包含「工作與生活平衡」、「工作穩定」、「工作具有意義或使命感」、「創業或具創新/創造力的工作」等。致力創新科技研發、帶動產業發展，以及近年內每年持續育成十家以上新創事業的工研院，正符合年輕學子的求職需求。

工研院人力處處長何大安表示，因應AI人工智慧、無人車、物聯網等科技浪潮襲捲全球，而這均為工研院目前的研發重點，因此需要網羅更多專精於自動駕駛、視覺機器人、5G行動通訊、AI與雲端技術等相關優秀人才，加入前瞻研發的行列。

同時，工研院也大舉招募人才進駐台南沙崙綠能科學城，共同推動綠能科技產業創新，將以創能、節能、儲能、智慧系統整合為主軸，開發太陽光電、儲能、電網與電力技術、風力技術、海洋能技術、生質能、環境領域等技術，所需研發人才涵蓋化學材料領域、電機與機械，以及軟體等多元領域。

何大安強調，在3月3日於台灣大學首波登場的徵才說明會中，十分難得邀請到多位工研院內的高階主管到場與同學們互動交流，期讓同學們進一步了解工研院的研發環境與方向，吸引更多優秀的人才加入。

何大安指出，工研院是注重創新與團隊合作的國際級研發機構，至2017年已連續十年以創新科技榮獲全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)肯定，同時二度入選全球百大創新機構(2017 Top 100 Global Innovators)，也是全球「唯三」入榜的學術及政府研究機構之一。歷年來，已將九成獲獎的創新技術技轉給國內廠商並進行商品化，為產業創造新價值。

為使科技研發水平與國際接軌，工研院「鴻鵠人才培育計畫」持續選派優秀菁英赴國際頂尖研究機構進行前瞻性科技研究，提升個人國際視野與技術水準，以及學習國際研發團隊的成功關鍵。

何大安表示，加入工研院除了能持續強化研發專長，還能透過院內的開放式創新系統平台與其他領域專家共事，實踐科技創新產業化，與自己當老闆的創業夢想。

於不斷創新、培養國際觀與兼顧工作生活平衡，包括提供完善的生活後援。例如，依新進、安胎及育兒、公務出國、進修等需求，設計優於法令規定之給假方案；設置托嬰中心、幼兒園以及附設安親班，協助照顧員工子女；設置具健康概念的員工餐廳；打造多功能運動健身場館「悠活館」，鼓勵員工健身抒壓。

工研院前往各大校園舉行徵才活動的時程：3月3日台灣大學，3月4日成功大學，3月10日交通大學，3月10日中山大學，3月17日清華大學，3月24日中央大學，4月28日陽明大學等。針對83年次（含）之後出生的役男，工研院也提供「先報到再當兵」的專案，歡迎具創新研發能力的碩博士畢業生加入。

工研院徵才活動
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