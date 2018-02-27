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群創覓「三向」領軍人才 前進校園徵千名工程師

2018-02-27 10:49經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

覓三向領軍人才 ，群創光電2018校園徵才千名工程師。 圖／群創提供
覓三向領軍人才 ，群創光電2018校園徵才千名工程師。 圖／群創提供
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因應面板創新技術及工業互聯網大未來，群創光電積極廣邀國際視野面板人才，佈局全球10個國家、18個據點，大舉招募「三向」人才，鎖定年後轉職者及校園潛力新秀，祭出高於同業薪資及多元福利制度，提供人才邁向世界舞台的機會，聚焦世界新格局。

群創光電人力資源處彭峻豪總處長表示，2018年「群才創新 領軍未來」預計招募一千名工程師，延攬「向前、向上、向外」人才。鎖定具備領導魅力及策略執行取向的「向上」人才；能夠領軍先鋒且開發創新技術創新的「向前」人才；具國際派外、高移動力導向的「向外」人才。因應全球AI浪潮，群創發展工業互聯網，領先業界，同步希望網羅具備AI大數據領域專才，並因因應全球智能工廠趨勢，今年釋出多筆海外職缺，鼓勵莘莘學子向全球挑戰。

除了提供海外職缺，群創光電也推出「企業學位」計劃，鼓勵同仁擁有海外歷練，為職涯加分，此計劃獎助同仁於在職期間，至歐洲攻讀碩士學位，為讓同仁專心提升自我學能，畢業門檻所需的企業實習學分，也可就近在群創海外據點完成，並由群創海外技術專業團隊擔任企業導師，讓同仁在職涯中獲得自我挑戰，個人職涯加分，也讓企業整體技術加值。

今年群創光電招募方法推陳出新，首度與知名通訊軟體Line合作，運用旗下加值服務LINE Beacon，於2018各大校園現場徵才活動中，填履歷即贈送與插畫家合作獨家限量專屬貼圖，並搭配「特質找方向」互動小遊戲，幫助職場新鮮人在填履歷時，先分析個人特質，瞭解個人強項，以給予未來職涯發展建議及推薦合適職缺。

此外，同步發表「群創人才招募網」，運用此平台整合式廣納來自全球的人才履歷，延攬具備複合式競爭力三向人才，網頁上以求職者視角為出發，區分為校園新鮮人專區、科技菁英專區及高階菁英人才專區，佈達最新招募訊息。

徵才列車預計至台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校，3月4日成大場次同步舉辦現場面談，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業。群創光電人資資源總處彭峻豪表示，群創提供新鮮人優於同業的薪資，大學畢38,000元，碩士畢 48,000元，博士畢61,000元，績效獎金另外視部門及個人表現而定，年薪水準在就業市場上，相當具有競爭力。

除提供具競爭力的薪資外，群創於廠區設有便利商店、咖啡吧等以利員工休憩再出發的好場所，亦提供內部員工獨享企業相關產品及特約商店優惠。並且，為讓同仁工作之餘得以舒緩壓力，公司設有活力館等運動休閒設施，並提供全天候護理協助及健康諮詢等專業醫療服務。

此外，透過不定期舉辦藝文活動及公司內部社團活動，得以鼓勵同仁於職場身心放鬆，打造幸福滿分的職場環境。

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