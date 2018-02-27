務農年薪400萬 他想返鄉繼承家業反被父母勸阻

2018-02-27 11:06 聯合新聞網 綜合報導



非新聞當事人。 圖／本報資料照片 分享 facebook 一位網友在「mobile01」貼文，表示自己目前年薪60萬，剛畢業工作大約一年多，由於上班沒有目標，加上年薪差距，近來一直興起想離職返鄉務農的念頭，然而當父母聽到後卻勸阻他不要太早回來，而理由竟然是怕他會「被三姑六婆嘲笑」。

一位網友在社群論壇上發文，表示目前工作已經一年多，年薪大約60萬，由於上班生活久了沒有目標，加上回家務農年薪少說有400萬，因此自己最近一直想離職返鄉，跟父母一起打拚事業。

雖然有想回家的念頭及誘因，然而他向父母提及此事時，父母卻認為才剛畢業不要馬上務農，否則可能會被當地的「三姑六婆」嘲笑。他也詢問其他網友，若面對相同狀況，是否願意忍受異樣眼光返鄉務農，還是繼續留在都市當上班族，但卻買不起房子。

有網友質疑務農收入是否真能達400萬，並表示還要考量付出的勞力及器具成本，對此原po則回應400萬是指淨利的部分，就有網友說：「看來很多人不了解，鄉下做農畜牧的產業，我岳父家養豬小戶，一年淨利都超過5、6百萬了，400萬真的很普遍，只是鄉下人真的都很低調。」

許多網友看到後都紛紛勸他返家接手事業，並表示：「要是家裡有這種條件，半夜也要趕快回家工作，真正需要的，最終還是真實的收入阿」，除此之外有網友則建議，接手事業前先彌補相關專業知識，才能跟上時代腳步。