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繆德生兒女抵達台大醫院 繆將轉台大加護病房

缺乏自信？ 新創網路醫療平台提供「神奇小藥丸」讓你自信滿滿

2018-02-27 11:12聯合新聞網 創新拿鐵

作者: Hayden

害羞、害怕、緊張往往令人不敢表達己見，形成社交絆腳石。若想找醫生診療，則排隊掛號、就醫、領藥的麻煩又令人卻步。美國新創公司 Kick Health 讓我們不必到醫院，就能夠透過網路取得「神奇小藥丸」，從此約會、面試、簡報通通有如神助！

創新點：不用到醫院，只要透過視訊回答醫師問題，就能取得能建立自信心的「神奇小藥丸」。

本文四大重點：1. Kick Health改變傳統就醫看診模式，並讓藥片看起來像喉糖。2.反對者批評網路看診作法草率，藥物包裝成喉糖也會令患者失去戒心。3. Kick Health讓大眾方便就醫，也解決醫療資源不足問題。4. Kick Health讓害羞、害怕、緊張等焦慮現象不再是成功的絆腳石。

1.Kick Health改變傳統就醫看診模式，並讓藥片看起來像喉糖

約會、面試、演講、簡報、陌生人交談會讓你感到害怕嗎？

長久以來，當我們面對讓我們焦慮的事件時，我們會因而心跳加速，雙手顫抖，手心冒汗。這時，醫師就會開一種降血壓的藥物－Propranolol (普萘洛爾)，用來幫助我們減緩焦慮，鎮定下來。

但並非每個有焦慮現象的人都會去醫院，獲得醫生的妥善協助。因此，美國一家位於舊金山的新創公司－Kick Health，就打算透過網路平台為有需要的人看診，並提供藥物治療。

Kick Health 的創辦人兼執行長 Justin IP 原本從事消費科技產品業務，曾做出一款蒐尋登山路徑的App。後來因為腳跟腱斷裂無法行動，於是在情緒受損下開始從事心理健康的研究。他學到了「暴露療法」（讓病人暴露在各種不同的刺激性情境中，使之逐漸接受並適應的治療方法）、「正念療法」（專注於當下，接受內心和腦海的每個念頭，不自我批判，以開放的心態自我覺察），以及「認知行為治療」（透過改變對己、對人或對事的看法與態度來改變心理問題）等處理焦慮的方法，於是便與心理學家及精神科醫師合作，募資創立了Kick Health。

Kick Health 的股東之一，在矽谷開業的精神科醫師 Alex Dimitriu 表示，Kick Health 想要幫助受焦慮所困，又不想上醫院尋求協助的人。所以要改變傳統就醫看診的模式，將醫療放在網路平台上，讓人們不覺得是在看病。

因此只要在 Kick Health 平台上填寫表格，透過視訊回答醫師一些問題，就可以取得藥物。它們還將 Propranolol 做成像喉糖的樣子，有不同的顏色及味道，例如薄荷或西瓜口味，讓人們不覺得是在吃藥。

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