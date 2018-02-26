七成六上班族有意創業 平均月收入達60K

2018-02-26 10:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



領死薪水的上班族好「薪」酸，1111人力銀行今天公布最新「上班族創業意向調查」，結果顯示七成六上班族有意創業，而以35~40歲的意願最高，且付諸行動的比例也高居各年齡層之冠。至於創業的行業別中，又以門檻低的小吃、茶飲、餐廳和早午餐最受歡迎，且調查還發現，在創業前有收入的上班族平均月賺4萬5812元，但創業後個人平均月收入提升到6萬505元，成長超過三成。

根據1111創業加盟網調查顯示，有高達七成六的受訪上班族有意創業，其中已經創業占5.4%、正在籌備中占7.2%、有興趣但還沒行動占53.2%，還有將近一成曾經創業但失敗收場占9.7%。

此外，調查也發現，有相當高比例的上班族想創業，主要原因以自我實現的比例最高，占53.8%，其次是起薪太低（33.3%）、工時彈性可兼顧家庭（30.0%），而創業是因為不想看老闆臉色的也占25.2%。

在創業的行業別中，1111人力銀行調查發現，上班族最屬意的行業前幾名都與餐飲業有關，包括：特色小吃（16.2%）、咖啡茶飲（11.0%）、餐廳美食（9.5%）、早午餐（7.6%），而近年來相當風行的才藝教學（7.3%）與政府大力推動的新創產業（7.1%），也是受到上班族歡迎的創業方向。

關於上班族創業所選擇得的銷售通路，調查則顯示，整體而言，結合網路的通路比例將近六成，顯見上班族在創業時已經將網路視為必備通路，更有超過二成的上班族在創業時會結合直播，跟上時下最夯的趨勢。

在投入的資金部分，調查發現，創業者平均會投入67.8萬元開創新事業，主要的資金來源，有超過五成來自個人積蓄（55.6%）、其次才是透過政府青創貸款（20.0%）或銀行貸款（13.3%）。

上述「上班族創業意項調查」，是由1111人力銀行自2018年2月12日至2月23日，針對求職會員隨機抽樣，有效樣本數1112份，在百分之95信心水準下，正負誤差值2.94個百分點。