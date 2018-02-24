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憂學非所用 作業員轉職43K機械工程師

2018-02-24 19:12中央社 台北24日電

原本在工廠擔任包裝作業員的志緯，工作半年覺得學非所用，未來發展性也有侷限，毅然辭職報名職訓班，結業後也順利轉換跑道到貿易公司擔任機械工程師，月薪更從25K調升至43K。

勞動部勞動力發展署旗下的就業網站台灣就業通發出新聞稿表示，「泰山職業訓練場」107年度失（待）業者「機械職群」職前訓練班已陸續開放報名，包括「電腦數值控制機械（CNC）班」、「電腦輔助機械設計與製造班」等。

台灣就業通指出，曾參加「電腦輔助機械設計與製造班」的志緯，原本退伍後是在工廠擔任包裝作業員，配合早晚班輪值，月薪約新台幣2萬5000元，但工作半年後，志緯覺得學非所用，未來發展性也相當侷限，因此辭職報名職訓班。

台灣就業通表示，志緯雖然是機械工程系畢業，但想轉換跑道時已離開學校2年，對機械的知識僅剩下基本概念。

原本志緯很擔心自己跟不上進度，所幸職訓課程內容的規劃，從初階基礎到進階實作理論和實務兼具，一步步穩紮穩打，讓志緯很快就進入狀況，不但重拾對機械的熱情，還在職訓師的輔導下，考取了「電腦輔助機械設計製圖」乙級技術士證照。

台灣就業通說，志緯結訓後順利受聘到貿易公司擔任機械工程師，至今已穩定就業3年，薪水也逐年調升至目前的4萬2000元。志緯對生涯的轉折充滿感謝，他說，在遭遇瓶頸時，給自己一個機會進修專業技能、發揮潛能，人生也將因此大不同。

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