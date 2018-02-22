吃驚廠商缺工 屏縣明媒合徵才

2018-02-22 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



屏東縣政府成立就業平台，將於明天舉辦徵才活動。 圖／屏東縣府提供 分享 facebook

屏東縣府成立就業平台，將於明天辦徵才活動，有超過40家廠商提供500個工作機會，縣長潘孟安說，有企業向他反映缺工，讓他相當吃驚，為了擴大媒合，縣府鎖定年後求職潮，尤其讓「想要回家的屏東人」可有更多就業機會，號召青年返鄉。

屏東縣府力推的新春徵才於明天上午9時30分至12時30分，在縣府椰林大道舉行，想找工作的民眾可踴躍參加，其中照顧服務員薪水可達32K。

「聽到有許多廠商反映找不到人才，真的讓我嚇一跳！」潘孟安表示，過年前他曾到縣內各大廠商聽取意見，包括食品加工、汽車相關企業都反映找不到人，他即指示勞工處成立徵才窗口，讓徵才資訊更透明。

勞工處長林德輝說，這次徵才有縣內40家以上企業參與，包括元晶太陽能科技公司、大江生醫、福南鋼鐵等，還有5家照顧服務機構等，共釋出500多個職缺。

他說，過去部分年輕人擔心返鄉找不到工作，事實上這幾年縣府招商已有成績，有的廠商完成設廠準備找人，想要返鄉的青年可以考慮，屏東消費相對比大都市便宜，如果薪水相差不多，返鄉就業更能存到錢。

勞工處表示，相關資訊可洽屏東縣府勞工處網站或FB「屏東好就業」平台、勞動部台灣就業通網站。或洽詢屏縣勞工處就業服務專線：08-7558048或08-7534984。