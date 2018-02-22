親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

揭開中共殲-10戰機秘密基地 設計師...從挑糞做起！

吃驚廠商缺工 屏縣明媒合徵才

2018-02-22 22:52聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

屏東縣政府成立就業平台，將於明天舉辦徵才活動。 圖／屏東縣府提供
屏東縣政府成立就業平台，將於明天舉辦徵才活動。 圖／屏東縣府提供
分享

屏東縣府成立就業平台，將於明天辦徵才活動，有超過40家廠商提供500個工作機會，縣長潘孟安說，有企業向他反映缺工，讓他相當吃驚，為了擴大媒合，縣府鎖定年後求職潮，尤其讓「想要回家的屏東人」可有更多就業機會，號召青年返鄉。

屏東縣府力推的新春徵才於明天上午9時30分至12時30分，在縣府椰林大道舉行，想找工作的民眾可踴躍參加，其中照顧服務員薪水可達32K。

「聽到有許多廠商反映找不到人才，真的讓我嚇一跳！」潘孟安表示，過年前他曾到縣內各大廠商聽取意見，包括食品加工、汽車相關企業都反映找不到人，他即指示勞工處成立徵才窗口，讓徵才資訊更透明。

勞工處長林德輝說，這次徵才有縣內40家以上企業參與，包括元晶太陽能科技公司、大江生醫、福南鋼鐵等，還有5家照顧服務機構等，共釋出500多個職缺。

他說，過去部分年輕人擔心返鄉找不到工作，事實上這幾年縣府招商已有成績，有的廠商完成設廠準備找人，想要返鄉的青年可以考慮，屏東消費相對比大都市便宜，如果薪水相差不多，返鄉就業更能存到錢。

勞工處表示，相關資訊可洽屏東縣府勞工處網站或FB「屏東好就業」平台、勞動部台灣就業通網站。或洽詢屏縣勞工處就業服務專線：08-7558048或08-7534984。

薪水勞動部

相關新聞

企業挑社會新鮮人 態度比專業度更重要

2018-02-22 15:51

「屏東好就業」徵才24日登場 釋逾500個職缺

2018-02-22 14:52

3年翻倍 我AI人才估至少缺6000人

2018-02-22 14:40

人力銀行：近3年最強轉職潮報到

2018-02-22 14:40

勞基新法／飲料店、超商工讀生排班 加強查核

2018-02-22 14:17

勞基新法3月1日上路 你公司是優先勞檢行業？

2018-02-22 14:15

勞動部要求10大手搖飲業者 不可任意減班

2018-02-22 13:12

新竹市大型徵才活動 部份職缺起薪6萬

2018-02-22 12:56

求職者蠢蠢欲動 人力銀行：3年來最強轉職潮來襲

2018-02-22 12:47

104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15

向機器人討工作？「21世紀最性感職業」年薪破百萬

2018-02-22 11:53

台北捷運徵才229人 月薪最高5.4萬

2018-02-22 11:15

新竹24日就博會 苗栗就服進駐10超商

2018-02-21 23:55

這種障礙別人看不見 求學就業都碰壁

2018-02-21 21:45

年後轉職看這裡 起薪三萬工作高達1900個

2018-02-21 19:06

中山科學研究院、長榮航空 未足額進用身障高居第一

2018-02-21 15:35

不靠醫生老公 護理師變身業績30億房仲女王

2018-02-21 11:37

不要等遇瓶頸才換工作！這3種方法讓你馳騁職場

2018-02-21 11:14

對薪水不滿意嗎？台電2100職缺 想搶鐵飯碗要快

2018-02-21 09:00

當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修

2018-02-21 03:19

陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶

2018-02-21 02:28

比起明天開工這些事更慘！上班族最崩潰的10個時刻

2018-02-20 13:04

24日徵才！鼎泰豐年後擴大徵求100人 月薪34k起跳

2018-02-20 10:44

今年度第一場中型徵才來了！ 供482個工作機會

2018-02-20 10:41

30歲總監搏創業 逃離血汗職場

2018-02-19 12:33

創業獨行俠 賣芒果冰、鐵板燒暴紅

2018-02-09 10:08

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

不鏽鋼吸管你丟我撿？星巴克回收 台灣要推

2018-02-22 15:59

年後繼續玩！春遊小旅行 高鐵車票加10元住一晚

2018-02-22 13:30

「擠滿百人的無聲候診間」 日本醫院這幕讓台灣醫生好感動

2018-02-22 11:31

穿再少都無感！已婚男人不碰太太的3個原因

2018-02-22 15:55

汽燃費溢繳1.1億 至少17萬車主重複繳

2018-02-23 00:21

勞基新法3月1日上路 你公司是優先勞檢行業？

2018-02-22 14:15

花50元中50萬彩金 彰化阿嬤樂領厚厚現金

2018-02-22 11:59

台北捷運徵才229人 月薪最高5.4萬

2018-02-22 11:15

睽違13年！紐航11月重返台灣 直飛奧克蘭2.7萬起

2018-02-22 14:34

星巴克新咖啡搶先看！蝶豆花漾出紫色神秘

2018-02-22 10:54

今晨低溫11度 冷氣團減弱白天回暖

2018-02-23 05:07

小四生沉溺手遊暴打老母 醫師這麼說

2018-02-22 20:36

米蘭時裝周／拎著頭顱走秀 Gucci怪出新境界

2018-02-22 13:17

檢舉不法旅行社、旅館 觀光局預告獎金最高10萬

2018-02-22 14:53

未來1周天氣數變！ 吳德榮：北台灣影響特別大

2018-02-23 06:50

台灣旅客不愛住飯店 木屋、樹屋、百年老屋出線！

2018-02-22 10:07

受蝙蝠大便啟發 學者找到中藥界「威而鋼」

2018-02-22 17:08

昨春雷響！彭啟明：代表春天來了 天氣變化幅度加大

2018-02-23 08:21

直飛奧克蘭！紐西蘭航空復飛台灣 11月1日首航

2018-02-22 11:21

向機器人討工作？「21世紀最性感職業」年薪破百萬

2018-02-22 11:53

影／不買票硬闖月台 平溪線稀有乘客山羌受困

2018-02-22 13:01

怕掉髮不化療 婦人罹乳癌開刀後復發

2018-02-22 16:01

限時3天！ 加拿大航空推台北-北美來回11,900元起

2018-02-22 16:36

今日星座運勢／巨蟹 注意身體健康 工作運貴人運佳

2018-02-23 00:00

台灣10大好湯出爐！ 關子嶺溫泉奪冠

2018-02-22 14:54

酷聖石「重乳酪草莓」登場 限定三天第2杯20元

2018-02-21 23:06

「經肛門微創手術」切直腸腫瘤 38歲男成功保住肛門

2018-02-22 17:48

新竹市大型徵才活動 部份職缺起薪6萬

2018-02-22 12:56

104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15

去年逾萬病人跌倒5摔死 恐與藥物影響有關

2018-02-22 11:47

縫被單的針忘記取下 刺進婦人的右側胸

2018-02-22 18:05

阿嬤過年後空虛胸悶 原來是「空巢綜合症」

2018-02-22 10:17

限時3天促銷！加拿大航空北美來回11900元起

2018-02-22 15:38

台灣近視有三個世界之最 但眼科醫師相對不夠

2018-02-22 12:50

台灣直飛紐西蘭！ 台北-奧克蘭今年11月開航

2018-02-22 16:17

勞動部要求10大手搖飲業者 不可任意減班

2018-02-22 13:12

婚姻故事／孝順的男人

2018-02-23 06:00

網售農產品 7成不合格 多標「有機」

2018-02-22 23:31

油價喊漲 汽柴油下週估調升2至3角

2018-02-22 11:13

企業挑社會新鮮人 態度比專業度更重要

2018-02-22 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top