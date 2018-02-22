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104：AI人才缺逾6000人 碩士是基本門檻

2018-02-22 12:15中央社 台北22日電

根據104資訊科技統計，國內AI人才缺口估達6000人。 圖／ingimage
根據104資訊科技統計，國內AI人才缺口估達6000人。 圖／ingimage
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人工智慧（AI）夯，人才薪資水漲船高。根據104資訊科技統計，國內AI人才缺口估達6000人，3年來翻倍成長，與AI相關的資料科學家職務，平均年薪達新台幣122萬元，但碩士學歷是基本門檻。

此外，104資訊科技也針對求職會員進行「2018職場關鍵詞」調查，共回收1831份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.29個百分點。調查發現，求職者預測今年職場關鍵詞，前15名關鍵詞組中，4組與AI有關，且「AI人工智慧」關鍵詞居冠，打敗「基本工資」、「一例一休」等熱門關鍵詞。

104透過大數據分析求職資料庫後，發現AI相關工作平均年薪前3名，分別為資料科學家122萬元、演算法工程師88萬元、機器人工程師83萬元，優於其他類型工作。

104人力銀行數據長呂承諭說，AI已逐漸從實驗室走向商業運用，領域專家如資料科學家、演算法工程師、機器人工程師等關鍵人才，市場需求孔急，近年已有物理系、心理系、財金系畢業生成功躋身年薪百萬的資料科學家。

呂承諭表示，碩士學歷是資料科學家的基本門檻，比資料工程師會要求更高的學歷，但隨著科技演進，從雲端運算、機器學習、物聯網到AI，人才需求的科系背景也從電腦科學、電子電機到數學、統計、物理、財金，以及心理相關科系，產業專家及洞察使用者經驗、情緒體驗、軟性需求等專才，在AI浪潮下更顯珍貴，因此不是只有理工背景才有機會進入AI領域、擔任資料科學家。

人工智慧

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