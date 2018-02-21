年後轉職看這裡 起薪三萬工作高達1900個

2018-02-21 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



年後轉職看這裡，勞動部107年5場大型就業博覽會的第一場預計2月24日在國立新竹高商登場，結合科技部新竹科學園區管理局及新竹市政府共同辦理，參與企業包含台積電、緯創、聯電、艾克爾、台灣高鐵及億光等60家知名企業，聯合提供3千8百67個職缺，其中起薪3萬元工作機會高達1900個，近占全職缺數的一半，部分職缺起薪5至6萬元以上，

「職訓好薪機 就業好薪情2018桃竹苗地區就業博覽會」有就業無紙化、服務科技化及資訊即時化三大特色服務，不用攜帶履歷就能面試，勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，流程e化解決民眾重覆填寫求職登記資料的不便，並創新開發設計徵才活動專屬的「現場徵才就業媒合系統」。

凡為「台灣就業通」網站會員，活動當日至「求職報到區」完成報到程序，即可憑「身分證字號」至每個廠商攤位進行無紙化投遞履歷與面試。若非會員者，現場由服務人員協助建置個人資料或完成會員註冊後，亦可立即參與媒合活動。透過虛擬網路結合實體媒合服務的創新作法不僅可簡化徵才活動流程，活動的全面無紙E化，也將提升現場面試品質與效率。

丁玉珍建議求職者，可先至台灣就業通網點更新個人資料或是註冊為會員以快速完成報到之程序。當日只要至「求職報到區」完成報到即可獲得精美禮物一份，活動現場填寫線上問卷，可再獲得一份小禮物。桃竹苗分署備有免費的接駁車及復康巴士，從早上8點開始到下午3點，在新竹火車站轉運站與新竹高商兩地來回接送，大約20分鐘一班。