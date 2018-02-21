親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

非警大畢業卡升官違憲 5千多人將補受訓後任官

預言遭五月天阿信打臉 江柏樂：不準是正常的

年後轉職看這裡 起薪三萬工作高達1900個

2018-02-21 19:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

年後轉職看這裡，勞動部107年5場大型就業博覽會的第一場預計2月24日在國立新竹高商登場，結合科技部新竹科學園區管理局及新竹市政府共同辦理，參與企業包含台積電、緯創、聯電、艾克爾、台灣高鐵及億光等60家知名企業，聯合提供3千8百67個職缺，其中起薪3萬元工作機會高達1900個，近占全職缺數的一半，部分職缺起薪5至6萬元以上，

「職訓好薪機 就業好薪情2018桃竹苗地區就業博覽會」有就業無紙化、服務科技化及資訊即時化三大特色服務，不用攜帶履歷就能面試，勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，流程e化解決民眾重覆填寫求職登記資料的不便，並創新開發設計徵才活動專屬的「現場徵才就業媒合系統」。

凡為「台灣就業通」網站會員，活動當日至「求職報到區」完成報到程序，即可憑「身分證字號」至每個廠商攤位進行無紙化投遞履歷與面試。若非會員者，現場由服務人員協助建置個人資料或完成會員註冊後，亦可立即參與媒合活動。透過虛擬網路結合實體媒合服務的創新作法不僅可簡化徵才活動流程，活動的全面無紙E化，也將提升現場面試品質與效率。

丁玉珍建議求職者，可先至台灣就業通網點更新個人資料或是註冊為會員以快速完成報到之程序。當日只要至「求職報到區」完成報到即可獲得精美禮物一份，活動現場填寫線上問卷，可再獲得一份小禮物。桃竹苗分署備有免費的接駁車及復康巴士，從早上8點開始到下午3點，在新竹火車站轉運站與新竹高商兩地來回接送，大約20分鐘一班。

職缺內容及最新活動訊息可上勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網(http://www.jobs.org.tw/)、台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)、活動專屬網頁(https://goo.gl/KXNZBT)或上網輸入關鍵字「2018桃竹苗地區就業博覽會」查詢，亦可電洽(03)4855368。

現場徵才就業媒合系統。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
現場徵才就業媒合系統。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
分享
會場提供3千份的熱飲免費領取，及500個造型花燈，讓求職者沾喜氣。圖／勞動力發展...
會場提供3千份的熱飲免費領取，及500個造型花燈，讓求職者沾喜氣。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
分享

求職面試徵才活動

相關新聞

中山科學研究院、長榮航空 未足額進用身障高居第一

2018-02-21 15:35

不靠醫生老公 護理師變身業績30億房仲女王

2018-02-21 11:37

不要等遇瓶頸才換工作！這3種方法讓你馳騁職場

2018-02-21 11:14

對薪水不滿意嗎？台電2100職缺 想搶鐵飯碗要快

2018-02-21 09:00

當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修

2018-02-21 03:19

陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶

2018-02-21 02:28

比起明天開工這些事更慘！上班族最崩潰的10個時刻

2018-02-20 13:04

24日徵才！鼎泰豐年後擴大徵求100人 月薪34k起跳

2018-02-20 10:44

今年度第一場中型徵才來了！ 供482個工作機會

2018-02-20 10:41

30歲總監搏創業 逃離血汗職場

2018-02-19 12:33

創業獨行俠 賣芒果冰、鐵板燒暴紅

2018-02-09 10:08

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」

2018-02-21 11:47

春節天天樂透 大樂透又開出 1億頭獎落桃園

2018-02-20 22:01

對薪水不滿意嗎？台電2100職缺 想搶鐵飯碗要快

2018-02-21 09:00

帶團遊黑風洞驚見外國人背國旗包 台灣領隊超感動

2018-02-21 12:28

冷氣團來襲！ 今15度飄雨 明下探12度

2018-02-21 04:58

陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶

2018-02-21 02:28

名醫的一場病 催生「輕急診」診所

2018-02-20 22:32

1根水煮玉米熱量快等於1碗飯 博士生減肥愈吃愈重

2018-02-21 08:49

醫界引進「輕急診」 不去大醫院半夜也看得到醫師

2018-02-20 22:32

冷氣團發威！明溫度溜滑梯 低溫下探12度

2018-02-21 17:24

英國女王的第一場時裝秀！ 與時尚女王世紀同框

2018-02-21 08:14

教部遲不核定台大校長 教團諷：乾脆改總統指派

2018-02-21 17:10

當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修

2018-02-21 03:19

發展「輕急診」 急診醫師提醒這件事要注意

2018-02-20 22:33

我見我思／放不下孩子

2018-02-21 06:00

以為1月很冷？ 鄭明典：全球是138年來第5高溫紀錄

2018-02-21 07:40

相處之道／就吃撒嬌這一套

2018-02-21 06:00

怕傷口潰爛 台中阿伯20年不敢洗澡

2018-02-21 14:58

6天春節連假南迴沒塞車！司機：20年來最好開

2018-02-21 15:54

今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華

2018-02-21 00:00

官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」

2018-02-20 22:33

台七甲櫻花開了 緋紅片片遊客搶拍

2018-02-21 15:35

新春掛急診較往年多兩成 兒科「量多到嚇人」

2018-02-20 23:57

年輕警官走上絕路 心理學者：助人工作者習於隱藏苦痛

2018-02-21 12:19

北部濕冷到周五 彭啟明： 周六回溫轉晴

2018-02-21 07:59

孫芸芸撞鞋《怪奇物語》米莉 LV新款三連拍

2018-02-20 21:25

【大叔的中年小事】五月一日到期的鳳梨罐頭

2018-02-21 06:00

泡湯看這裡！全台十大好湯區域五大名湯 觀光局報你知

2018-02-21 15:10

九千人初三衝急診 都是因為類流感

2018-02-21 11:06

年後轉職看這裡 起薪三萬工作高達1900個

2018-02-21 19:06

215項刪剩37項 藥食兩用中藥材清單公告 明正式生效

2018-02-21 17:02

交通小知識：什麼是列車「待避」

2018-02-21 16:32

錯怪電車線！台鐵上月列車停擺元兇是「集電弓」

2018-02-21 10:21

家長知道嗎？開學日竟然是吸毒高峰

2018-02-21 12:07

30歲男子忍痛跑完全馬 水泡破裂險截肢

2018-02-21 18:01

鼎泰豐年後擴大徵才100人 月薪34K起跳

2018-02-21 10:09

小孩長「紅豆冰」腳別輕忽 小心可能罹患這種病

2018-02-21 19:38

檢疫冷知識公開 台灣曾被稱「鬼界之島」有根據

2018-02-21 10:02

醫問誰流感生病？ 一家五人診間全舉手

2018-02-21 10:10

2歲燒傷女恐截肢　來台人道醫療

2018-02-21 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top