不靠醫生老公 護理師變身業績30億房仲女王

相關新聞
不要等遇瓶頸才換工作！這3種方法讓你馳騁職場2018-02-21 11:14
對薪水不滿意嗎？台電2100職缺 想搶鐵飯碗要快2018-02-21 09:00
當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修2018-02-21 03:19
陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶2018-02-21 02:28
比起明天開工這些事更慘！上班族最崩潰的10個時刻2018-02-20 13:04
24日徵才！鼎泰豐年後擴大徵求100人 月薪34k起跳2018-02-20 10:44
今年度第一場中型徵才來了！ 供482個工作機會2018-02-20 10:41
30歲總監搏創業 逃離血汗職場2018-02-19 12:33
創業獨行俠 賣芒果冰、鐵板燒暴紅2018-02-09 10:08
YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書2018-01-05 11:49
在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！2017-11-24 15:52
當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」2017-11-17 16:11
假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)2017-05-19 15:37
熱門文章
星巴克、伯朗、85˚C 開工咖啡全都買一送一2018-02-20 18:33
春節天天樂透 大樂透又開出 1億頭獎落桃園2018-02-20 22:01
開工優惠！7-11推咖啡第2杯半價 加15元還能客製化2018-02-20 14:31
對薪水不滿意嗎？台電2100職缺 想搶鐵飯碗要快2018-02-21 09:00
26K超商店員10年存300萬 全靠「邊緣人存錢法」2018-02-21 11:47
比起明天開工這些事更慘！上班族最崩潰的10個時刻2018-02-20 13:04
冷氣團來襲！ 今15度飄雨 明下探12度2018-02-21 04:58
冷氣團來襲！今晚氣溫驟降 周四下探13度2018-02-20 14:38
陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶2018-02-21 02:28
名醫的一場病 催生「輕急診」診所2018-02-20 22:32
醫界引進「輕急診」 不去大醫院半夜也看得到醫師2018-02-20 22:32
賀陳旦喊踢館 記者實測國道未來日旅行時間有差距2018-02-20 13:45
開工醒醒腦！超商咖啡買1送1 小杯熱美式只要1元2018-02-20 11:55
年節吃太多要減重？ 營養師：別錯吃種類2018-02-20 15:08
1根水煮玉米熱量快等於1碗飯 博士生減肥愈吃愈重2018-02-21 08:49
當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修2018-02-21 03:19
以為1月很冷？ 鄭明典：全球是138年來第5高溫紀錄2018-02-21 07:40
英國女王的第一場時裝秀！ 與時尚女王世紀同框2018-02-21 08:14
發展「輕急診」 急診醫師提醒這件事要注意2018-02-20 22:33
今日星座運勢／獅子 貴人運和財運佳 好好展現才華2018-02-21 00:00
北上尖峰在初四 車流量創歷史新高2018-02-20 19:45
我見我思／放不下孩子2018-02-21 06:00
相處之道／就吃撒嬌這一套2018-02-21 06:00
手氣很旺一定要加碼 先刮中3萬再中百萬刮刮樂2018-02-20 20:39
官方急診分流策略失靈 春節急診「量多到嚇人」2018-02-20 22:33
新春掛急診較往年多兩成 兒科「量多到嚇人」2018-02-20 23:57
不流汗也能延年益壽 輕度運動有益長者2018-02-20 13:37
帶團遊黑風洞驚見外國人背國旗包 台灣領隊超感動2018-02-21 12:28
北部濕冷到周五 彭啟明： 周六回溫轉晴2018-02-21 07:59
大樂透第107019期獎號2018-02-20 20:51
春節ATM提款轉帳順暢 平均每天提領54.7億元2018-02-20 15:53
揮別孔孝真 Krystal代言CLIO展現時尚青春2018-02-20 16:07
認養時驚呼居然同一隻！ 流浪動物缺「美照」2018-02-20 13:06
【大叔的中年小事】五月一日到期的鳳梨罐頭2018-02-21 06:00
孫芸芸撞鞋《怪奇物語》米莉 LV新款三連拍2018-02-20 21:25
檢疫冷知識公開 台灣曾被稱「鬼界之島」有根據2018-02-21 10:02
錯怪電車線！台鐵上月列車停擺元兇是「集電弓」2018-02-21 10:21
台大人抗議政治介入 黨政人士：隊伍竟有反年改團體2018-02-21 12:36
九千人初三衝急診 都是因為類流感2018-02-21 11:06
大樂透六天開出四頭獎 台彩再送出一億2018-02-21 00:19
留言