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當台灣人高中畢業不想工作 北歐把「職場」列國中必修

2018-02-21 03:19聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

在台灣，國、高中學生若要「半工半讀」，往往被視為是「家境清寒」的不得已選擇；但在北歐、澳洲，卻是學生必修科目與趨勢潮流。旅澳作家陳之華，在新書「預習世代」中，分享孩子在青春時期接觸職場的教養觀察。

因為先生工作之故，陳之華帶著兩個女兒先後定居芬蘭、澳洲，期間還曾短暫返台定居，見證三地對於職場和讀書的迥異觀念。

在台灣，13歲的孩子下課後忙著上補習班、寫作業準備考試。陳之華的兩個女兒卻從13歲開始寫履歷、參加面試、每周兼差兩三份工。念大學前，她們的職場經歷包括果汁店、保養品專櫃、珠寶品牌店和中文保母，小小年紀便開始累積人生經歷與履歷。

去年，教育部和勞動部推出「青年就業領航計畫」，讓高中職畢業生，可以先到職場工作再升學。此計畫成效不彰，5000名額僅媒合不到800名學生「先就業」。然而在芬蘭，早在國中生階段便將「職場實習」列為必修科目。

陳之華指出，包括芬蘭在內的北歐學校，八年級中學生（約14歲）便有「工作實習（Work Practice）」的課程。學校必須規劃出兩周以上時間，讓學生不用到學校上任何課、讀任何書，而是前往自己感興趣的職場去「學習工作」。

在芬蘭這門必修課中，不論你是不是資優生，未來想當職業技工或想念升學名校，都必須離開學校進入社會體驗真正的職場。陳之華認為，這種教育讓孩子在青春時期便接觸實際職場，不將職場與課業涇渭分明，也不會有「唯有讀書高」的偏見。

至於澳洲，學生多半在15歲便開啟「半工半讀」的生涯。根據2016年澳洲一份研究報告，澳洲15到19歲的中學生，近4成受雇於正式職場打工。值得注意的是，以15歲的孩子來說，1966年於職場打工的比率僅1成，但到了2001年卻暴增到近4成。國家愈進步，學生愈早開始獨立打工。

陳之華指出，澳洲有各種形式的學生工作網，讓學生家長和老師職員分享孩子如何平衡學業與工作、如何從工作中找到自信、獨立、友誼與技能。澳洲各州政府的官網上，也詳載打工法規、工作時數等職場規範等，並為青少年的打工量身打造適合法規。

陳之華觀察，甚至連大型銀行網站上，都有「青少年找工作技巧」的指導建議，分享寫履歷等基本技巧；接著教找到工作的青少年開設人生第一個銀行帳戶、申請稅務帳號、看打工薪資單等。這些華人社會以為大學畢業後才要學的「大人的事」，澳洲人早在青少年便開始「預習」。

職場澳洲打工

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