陪國中孩子面試被嫌 澳洲學生拒當媽寶

2018-02-21 02:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



澳洲孩子10多歲便踏入職場工讀，超市可看到相當年輕的收費員。圖/遠流提供 分享 facebook 教養新書「預習世代」作者陳之華，小女兒在15歲那一年投了半年履歷，終於得到人生第一次面試機會─到澳洲坎培拉一家果汁店面試。當時陳之華認為，理所當然要陪「才」15歲的女兒去面試，卻被女兒拒絕了，要求她只能「離得遠遠地看」。

「自以為是地陪著她，無疑賞了她一個大巴掌，將她的尊嚴直接掃在地上，讓她在面試者前成了十足的『媽寶』。」陳之華事後反省，如果孩子連即將上工、獨當一面的能力都沒有，那店家怎會有信心錄用她？當孩子連面對職場第一步都沒能真正跨出，他們又還能成就什麼呢？華人社會常見的「媽寶」文化，在澳洲可是找工作的致命傷。

類似的文化衝擊不斷發生。某回，陳之華先生載大女兒一群同學回家，其中一名十多歲的澳洲孩子，指責一位一直依賴父母零用金、從沒打過工的華人女孩無法自食其力，嗆她「身為你的高中同學，我深深感到抱歉」。

反過來，陳之華常受到周遭的華人父母種種質疑：為什麼要讓孩子打這麼多工？為什麼不好好「栽培」她們？打工不會影響學業嗎？

陳之華指出，許多父母總是不由自主地會去擔心孩子打工，一是不認為打工有什麼必要，二是怕打工多了就會耽誤課業。但她發現，兩名孩子雖然下課還要兼差，大學、高中成績卻未因此耽誤，在工作和學業之間找到理想的平衡。她認為，這是因為孩子透過「打工」，學會為自己負責。

「下一世代將遭遇更多我們當年沒碰過的新挑戰，即使他們出生於相較上一代更幸福、富裕的無缺年代。」陳之華認為，經濟與社會發展的軌跡，顯示年輕世代可能比父母輩要歷經更多生活挫折與職場轉換，才能找到自己合意的全職工作。若能讓孩子提早「預習」未來必須面對的挑戰，脫離舒適圈、藉打工賺取人生經驗；這一堂「工作學習」，可能是未來世代青春期的必修學分。