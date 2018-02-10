親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

抽到統帥住宿券網友欲哭無淚 消保官：只能認了

不甩奧運介紹「中華台北」 韓媒直接說台灣

柬埔寨航空 來台招募空服員

2018-02-10 10:54聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

去年底成立的柬埔寨航空公司預計今年上半年正式營運，看好台柬兩地觀光及商業需求，為服務兩地旅客，柬埔寨航空今明二天來台招募空服員，徵才條件需年滿19歲，高中以上學歷，須具備流利的英語書寫及口語能力，健康狀態得符合ICAO空勤體檢，男女不拘，另外無紋身或疤痕皆為招募標準之一，並要求踮足雙手摸高需達210公分，今天上午吸引不少考生前往應試。

柬埔寨航空來台招募空服員上午吸引不少考生前往應試。記者徐兆玄／攝影
柬埔寨航空來台招募空服員上午吸引不少考生前往應試。記者徐兆玄／攝影
分享
看好台柬兩地觀光及商業需求，柬埔寨航空今明二天來台招募空服員。記者徐兆玄／攝影
看好台柬兩地觀光及商業需求，柬埔寨航空今明二天來台招募空服員。記者徐兆玄／攝影
分享
柬埔寨航空招募空服員要求考生脫鞋踮足雙手摸高。記者徐兆玄／攝影
柬埔寨航空招募空服員要求考生脫鞋踮足雙手摸高。記者徐兆玄／攝影
分享

柬埔寨空服員書寫

相關新聞

我可以當全職YouTuber嗎？網紅How How揭內幕

2018-02-09 12:20

春安首波客運勞檢 過半數違規

2018-02-09 12:17

創業獨行俠 賣芒果冰、鐵板燒暴紅

2018-02-09 10:08

當了13年的法律人 靠coding開啟程式創業第二人生

2018-02-08 15:53

新春求職成功三部曲 人資小周末創辦人教你贏得先機

2018-02-08 12:11

屏縣推青創生根 開餐車變開店

2018-02-08 00:06

改造安全職場 職安署今年鎖定印染整理業

2018-02-07 14:46

科技業要成功必備四大本事！他32歲就人生勝利

2018-02-07 10:14

「出去闖一闖」跨越3年坎 打破薪資天花板

2018-02-07 09:20

勞基法補休怎麼休？工商團體：甲、乙案較好

2018-02-06 21:42

春安突檢百貨 高市勞工局查獲保全25天未休

2018-02-06 18:16

加班換補休擬改為3個月結清 勞動部：盡快討論

2018-02-06 17:15

新！丙案出現 加班費換補休恐改為3個月內休畢

2018-02-06 15:05

年後轉職 勞部三大提醒

2018-02-06 14:03

客運業抗議連上12天班合法 公會：7休1缺乏彈性

2018-02-05 17:33

勞工過年上班 勞工局：加倍發工資

2018-02-05 16:10

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

過年最討厭吃什麼菜？ 它榮登「討人厭年菜冠軍」

2018-02-09 15:54

明晚寒流南下 周日起低溫下探6度

2018-02-09 21:16

今晚寒流南下 明起低溫下探6度

2018-02-10 05:02

北醫附醫護理師猝死 醫院發聲明澄清

2018-02-09 19:32

花蓮強震各國齊助 慈濟動員千名志工

2018-02-09 14:33

北醫附醫護理師猝死宿舍 死者父寫親筆信討公道

2018-02-09 18:16

明起轉乾冷 年前五天晴朗好天氣

2018-02-10 08:19

江振誠台灣的家親手設計廚房 廚具首重「耐用」

2018-02-09 16:13

關節腫痛、晨間僵硬 請看這一科門診

2018-02-09 20:19

老公開店 闆娘安以軒美腿、百萬鑽表助陣

2018-02-09 14:54

兌換新鈔！民眾淋雨排隊為換鈔 警方同步護鈔維安

2018-02-09 14:16

書展倒數2天 8大必逛書攤 沒看過會後悔

2018-02-10 09:00

國道新建工程局 吹熄燈號了

2018-02-09 19:26

蘭嶼停飛…台版航站情緣 一家5口困9天

2018-02-10 00:02

聞震色變！地調所電話被打爆 查詢活動斷層網站也塞爆

2018-02-09 15:01

心臟也會亂放電！心房顫動患者容易中風猝死

2018-02-09 22:15

加油且慢 下周國內油價可望有感回跌

2018-02-10 06:02

孔太太腿軟了！孔劉露胸肌 撞衫朴寶劍和張軒睿

2018-02-09 19:26

今日星座運勢／射手 避免說謊 走出戶外接觸陽光

2018-02-10 00:00

藥酒、大補丸可壯陽？泌尿科醫師：無效、別傻了

2018-02-09 22:10

春運首日 桃機擠爆

2018-02-10 01:01

500人搶30名額　這些人為何想當柬航空服員？

2018-02-10 12:17

吳德榮：下周一至除夕「晴冷」變「晴暖」

2018-02-10 09:20

影／台鐵推郵輪式列車 DT668蒸汽火車受矚

2018-02-09 17:40

培育軍事外語人才 陸軍官校107學年度新增應用外語系

2018-02-09 15:52

狗年將至 哪個生肖運勢最旺看過來

2018-02-10 10:20

調查：天秤座、天蠍、雙魚座網購最易受騙

2018-02-09 14:47

抓超速、走路肩 蘇花改將有科技執法

2018-02-09 16:43

年貨採買加碼！家樂福128小時不打烊 滿2千打9折

2018-02-09 16:13

拍戲受傷近癱 美魔女翁虹活出第二人生

2018-02-10 07:00

女子漢／喜舖創辦人周品妤 不被打倒的樂觀人生

2018-02-09 19:28

悠遊卡...年前可嗶進高雄輕軌

2018-02-09 23:51

北部濃霧罩頂！今晚降溫天氣變化大

2018-02-10 11:09

賞文迴響／我是晨光爸爸

2018-02-10 07:12

出國旅遊台灣人愛比價 最愛在半夜搜網

2018-02-09 14:23

爆紅預測！粉紅櫻花河、賞櫻列車 仙境級美景在這

2018-02-09 18:52

日核食網路流竄 食安辦：過年前不解禁

2018-02-10 01:01

寒流挾帶境外汙染物！高屏空汙明亮紅燈

2018-02-10 05:02

國內下周汽、柴油零售價 每公升擬大降0.6元

2018-02-09 16:12

生活見聞／把溫暖送出去

2018-02-10 07:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top