春安首波客運勞檢 過半數違規

2018-02-09 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞動部會同各地方政府勞動局、交通部等相關單位，在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，在台北轉運站針對客運業者勞工安全進行檢查。記者許正宏／攝影 分享 facebook 春節將近，勞動部今起動春安勞動檢查，首波鎖定日前傳出多起事故的「客運業」，勞動部職安署抽查台北轉運站國光、統聯、葛瑪蘭、和欣、阿羅哈5家客運，過半數都違規，包含單日工時超過12小時、每月加班上限超過46小時，還有過勞計畫不合規定。

勞動部政務次長蘇麗瓊今帶隊勞檢，蘇麗瓊表示，交通業、零售業、觀光風景區因應年節需求，都會非常忙碌，為維護勞工安全，勞動部職安署與各地方政府啟動勞動檢查，鎖定勞工「工時、過勞防範」，呼籲事業單位遵守法令，負起維護勞工身心健康的責任。

台北轉運站國光、統聯、葛瑪蘭、和欣、阿羅哈5家客運，今被查出，有2家客運業工時違法，包含單月加班總工時達49小時，超出法令每月加班46小時；單日工時長達12小時半，超過法令規範單日工時12小時，可依勞基法開罰2萬至100萬元。 勞動部會同各地方政府勞動局、交通部等相關單位，在全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，在台北轉運站交通稽查人員針對客運安全進行檢查。記者許正宏／攝影 分享 facebook

另外，職安業安全上，有3家客運業過勞計畫不完整，台北市勞檢處表示，將依法要求限期改善，若業者不改善，將會開罰3萬至15萬元。

台北轉運站營運商萬達通則被查出職安缺失，台北市勞檢處說明，轉運站工作人員常須穿越車道，指示燈號警示卻不明確，將要求改善。