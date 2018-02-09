我可以當全職YouTuber嗎？網紅How How揭內幕

2018-02-09 12:20 聯合新聞網 文／高寶書版提供 作者／How How陳孜昊



知名YouTuber HowHow。 圖擷自 How Fun 如何爽 分享 facebook 2015年暑假我開始接觸商業影片也就是業配文，那時因為要拿到研究所的實習學分，所以我同時也在一家動畫公司實習。當時實習即使一週只要去三天，但還是很常要跟公司請假去跟廠商開會討論影片或者拍片，甚至我還會偷偷用公司的電腦剪自己的影片（欸欸家齊哥抱歉ㄏ）。我發現我真的沒辦法同時身兼兩份工作，我開始認知到未來如果要當YouTuber並且接商業影片，對我來說真的沒辦法兼職去做。

其實我一直覺得很幸運，因為我還在念研究所的時候，就開始有廠商來找我合作。所以在畢業之前就開始有個半穩定的工作，這也讓我可以更有勇氣的去做全職YouTuber。

回到剛剛的問題，你可以當全職網路影片創作者嗎？

如果做影片可以維持你的生活開銷，那當然沒問題啊。但如果影片還不能支撐自己生活的開銷，可是你有雄厚的背景跟財力支持你，那也沒問題哦！欸那個，先讓我叫你一聲乾爹。

可是如果做影片沒辦法完全補貼家用，那先從兼職開始做吧！我認識一位創作者，他是兼職做YouTuber。每天下班之後，就開始在想腳本以及準備拍攝事前的東西。星期六日拍攝並且製作影片。

兼職真的很累，但是只要堅持下去，慢慢累積自己的實力，讓大家看到你的作品，未來廠商都會哭著求你留下來。

當全職創作者後沒人會告訴你的冷常識

勞務報酬單

什麼是勞務報酬單呢？如果你沒有開公司，是用個人的名義在接案子，要請款的時候，廠商就會給你填一份勞務報酬單。為什麼要填這個東西呢？

先別說這個了，你有聽過報稅嗎？人民都要繳稅你應該知道吧？我國小其中一個墊板就是財政部發的，上面講一堆如果逃漏稅會發生什麼慘劇。所以我從小就養成要報稅、屁股都自己擦的好習慣呢。公司的收入扣掉成本就是收益，收益和成本是報稅很重要的依據。因為廠商也要報稅，有了勞務報酬單就可以跟政府大哥說，欸欸，我有花這麼多費用找這個YouTuber拍一個影片唷！這個合作就是我們的成本費用。對於創作者來說，勞務報酬單就像是收入的證明。所以每一筆收益政府其實都會知道哦。每年的五月報稅季你就跑不掉了，嘿嘿嘿。

勞務報酬單裡都會有一項預扣所得稅10%。等等，先不要翻頁啦，我知道看到這裡好像在上什麼財政學，我自己其實也在邊打字邊打瞌睡。但撐住啊！快結束了！

預扣所得就像是政府先把你這筆收益拿走一部分，報稅的時候，再把這筆預扣所得還你。假如勞務報酬單上面是五萬元，預扣所得就是五千元。所以你這次的合作只能拿到四萬五千元。剩下的五千元等隔年的五月會再還給你～（但如果這筆合作低於兩萬元，就不用扣預扣所得稅哦。）

二代健保

另外你會發現還有一項二代健保費。欸欸欸！等等啦，別睡，醒來啦！什麼是二代健保費呢？它有點像是這次合作案中的健保保費。所以拿剛剛五萬塊的例子來說，五萬塊要扣掉10%的預扣所得稅，還要再扣掉1.91%的二代健保費，所以到你口袋只有四萬四千零四十五元。

如果你今天是兼職，你已經有投保勞健保在原本的公司，你就不用另外繳這筆費用哦！但如果你沒有屬於任何公司怎麼辦呢？你知道職業工會這個東西嗎？你只要加入職業工會，你未來在填寫勞務報酬單，你就不用繳二代健保費哦！但加入職業工會每個月都要給會費。所以你可以去衡量一下，如果職業工會的會費，比起你每個月業配要繳的二代健保多，那加入職業工會就不划算了～

如果是網路影片創作者，你可以去選擇隨便一個跟影視有相關的公會即可！加入職業工會也有一些福利是可以享用的，這點每一個工會都不一樣，有興趣可以自己去搜尋看看唷！

開公司

什……什麼？下一步直接就是開公司了嗎？可以當大老闆了嗎?!當你開始接觸業配文之後，你就有收入有了收入之後每年的五月就要去報稅。如果當你收入達到一定的標準，稅率就會變高，這個時候你可以開始考慮成立公司行號。成立公司行號可以替你節稅哦！怎麼說呢？如果你業配所得是十萬元，但是買道具、租場地等等的成本費用是四萬元，等於你只賺了六萬元。如果你是用個人綜合所得稅去報稅，所得需要報十萬元。但如果是報公司營業所得，是報六萬元。所以成立公司行號繳的稅會比個人所得來得少。

成立公司行號跟用個人名義接工作最大的不同有三點。第一，就是剛剛說的可以透過報成本費用去降低需要繳納的稅額。第二，你不必再寫勞務報酬單，而是採用開發票的形式。第三，我覺得是最麻煩的，是你必須要請會計師來幫你處理帳務的問題，而且你每個月也要整理自己的帳務資料給會計事務所。如果自己負荷不來，或許還要再另外請財務助理來幫忙。所以你可以去衡量一下自己的收入有沒有必要開立公司。如果有的話，就去成立公司當大老闆吧！

想投入網路媒體、成為影片創作者可能會遇到什麼困難？

想讓觀眾看到自己的作品，不只需要特別、有趣的內容，也需要透過更多不同方式去行銷。 圖擷自 How Fun 如何爽 分享 facebook

大家應該會想說：哦哦！網路媒體感覺很有前景啊！那我也想要投入進去做網路影片創作者！可是老師這邊就跳出來說話了（老師是誰啦！）雖然網路媒體是個趨勢，但是這條路還是存在著很多困難啊！ 在這邊提出一些給大家參考參考。

喂！頻道太多了啦！我的頻道消失在茫茫頻道海啊！

網路媒體如此盛行，百家齊鳴，觀眾能選擇的非常多。因此許多創作者投身網路媒體去創作，很容易會讓作品沉沒在茫茫網路大海。網路不像電視台，你再怎麼轉台，終究會轉到某個的頻道。網路因為實在太廣、太大，要讓觀眾看到自己的作品，不只需要特別、有趣的內容，也需要透過更多不同方式去行銷。至於如何去行銷，書後面將會娓娓道來。

我可以靠當YouTuber維生嗎？

Youtube的頻道是靠分潤機制，簡單說就是點擊越高分到的錢就越多，大家要衡量一下自己的生活費需求。 圖擷自 How Fun 如何爽 分享 facebook

我們再繼續聊聊這塊吧！大家想要成為全職影片影片創作者最會擔心的，應該就是這行可不可以養活自己吧！當所謂的自媒體網路影片創作者，又或者是YouTuber，就跟創業一樣，並沒有固定薪水。也就是如果這個月都沒人看你的影片，或者這個月沒有任何案子，那這個月就真的只能喝水了嗚嗚。

前面提到的YouTube的分潤機制，你可以參考一下你一個月需要多少點擊才可以付得起房租、水電、伙食、生活費、孝親費、垃圾袋錢、油錢……寫到都快哭了。其實目前網路創作者的生態非常兩極，不是大好，就是大壞，怎麼說呢？當你YouTube頻道點擊的分潤金額，足夠你的生活開銷，同時這也代表你頻道已經擁有讓廠商願意合作的點擊量（先不論影片內容以及頻道形象）。

也就是說當你YouTube分潤的錢足夠你生活，你還有機會可以得到更多的業配合作收益。但是，But，爹某，如果你YouTube頻道的分潤完全不夠你的生活開銷，同時也代表點擊數不高（也或者是影片內容有版權爭議），廠商也就比較不會找上門，嗚嗚。

也就是說當你跨過一個門檻後，就可以開始當全職YouTuber嘍！但這個跨過門檻，似乎也不容易呢。門檻，你滿強的吧！至於這本書我不敢說教你如何跨過這道很強的門檻，但至少希望看完你能學到些小知識，讓你更有能力可以跨過這道門檻哦！（沒有，你唯一長的知識是我學到下次再也不要浪費錢買這本廢書）。

其實如果你對於網路影片有興趣，不見得要創業當老闆啊！現在很多的YouTuber都有在招募團隊，不管是剪輯師、特效師、攝影師、美術製作、助理等等。如果你對製作拍攝有興趣，不妨去問問喜歡的創作者有沒有招募團隊的打算哦！如果是給人請，那就不用擔心這個月沒飯吃，因為就是領薪水哦！

需不斷進步、掌握時代脈動

網路發展速度太快，追不上的話，很快就會被名為時代的洪流給沖走，名為時代的洪流這句話有點帥，好像是海賊王裡面會出現的詞彙。事實上網路世界瞬息萬變，只要一個鬆懈，突然間你會發現整個世界都變了。

就拿以往的文章部落客當例子吧。當年部落格紅極一時，許多部落客紛紛崛起。他們靠著文章以及圖片抓住網友的心。可是幾年之後，影像製作技術逐漸普及，影像製作門檻降低，許多部落客開始嘗試用影像傳達資訊。網友的胃口漸漸被養大，既然有會動的影像，大家不甘願只看不會動的圖片。於是影音部落客就開始崛起。許多純圖文的部落客也紛紛開始嘗試影音創作，藉此跟上潮流，並符合觀眾的期待。

圖文部落格的全盛時期，距今還不到十年，如今已經逐漸沒落。十年之後，影音部落格，也就是現今的影音平台，會不會也被下一波創新的科技所取代呢？身為影音部落客，真的要隨時提醒自己，要不斷地更新自己、充實自己，掌握時代的脈動、了解網友的喜好，才可以讓自己不會被名為時代的洪流給沖走，而是騎著名為潮流的水上摩托車在洪流上呵呵笑哦。

書名：《How Fun！如何爽當YouTuber：一起開心拍片接業配！》

出版社：高寶書版

作者： How How陳孜昊

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作者簡介：How How陳孜昊

台灣知名YouTuber，網路綽號HowHow，YouTuber頻道How Fun超過50萬訂閱，臉書粉絲團How Fun如何爽也超過35萬粉絲。畢業於政治大學經濟系。因太愛拍片，陳孜昊毅然決定「棄商從影」，赴美國薩凡娜藝術學院攻讀視覺特效碩士學位，他說：「有夢想就應勇敢去追！ 」

發佈的影片「我們畢典要表演什麼」超過兩百萬觀看次數，因有趣、幽默而在網路上出名，他的作品多元，更以「HowHowの小廚房」聞名全台。於2017與台北市長柯文哲合作拍攝世界大學運動會宣傳影片，讓柯文哲驚訝於HowHow一人團隊的能力；並受邀至雪梨採訪《雷神索爾3》的主角克里斯‧漢斯沃、馬克‧盧法洛以及導演泰卡‧維迪提。

影片最大特色是幾乎所有角色都是他自己扮演，以一人團隊的模式經營社群。以一部業配土鳳梨酥的影片爆紅，在網路上擁有「業配之神」的美名。其風格打破傳統業配文的既定模式，網路評價其影片「唯一讓人可以看完的業配影片」。

本文出自《How Fun！如何爽當YouTuber：一起開心拍片接業配！》出版社：高寶書版、作者：How How陳孜昊，未經同意禁止轉載。