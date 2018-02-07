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【整理包】花蓮強震驚魂 一分鐘讓你搞懂發生什麼事

科技業要成功必備四大本事！他32歲就人生勝利

2018-02-07 10:14聯合新聞網 創新拿鐵

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作者: 戴羽

創業家和我們最大的不一樣，除了他們更勇於冒險，也因為他們都能夠用最有效率的方法去達到想要的目的。2017 年，創投公司 First Round Capital 整理了一系列成功創業家對後進的忠告。這些忠告不但適合創業者使用，也能讓我們運用在每天的工作上。

創新點：每週規劃「一人會議」，讓自己可以思考需要聚焦的目標。

本文獲 First Round Review 授權進行編譯，原文為《The 30 Best Pieces of Advice for Entrepreneurs in 2017》

本文 4 大重點：1. 獨處：規劃「每日一人會議」，讓自己能夠不斷檢視目標。2. 專注：預先設定每天份的目標，當天專注完成。3. 人脈：運用這 5 個規則，建立人脈更有意義。4. 導師：找鼓勵你勇於面對風險的人。

1. 獨處：規劃「每日一人會議」，讓自己能夠不斷檢視目標

6 年前，Fidji Simo 才剛加入臉書擔任產品行銷經理。但是，她現在已經成為了臉書影片產品的副總裁。她躍升的那麼快，完全是因為她有著不可思議的聚焦能力。

每個週一的早上，Simo 會規劃 30 到 60 分鐘的「一人會議」，讓自己能夠檢視每週的活動是否都和目的是一致的。Simo 的「一人會議」有著固定的流程。首先，她會廣泛的列出團隊或公司最重要的目標。然後，她會確認自己當週的個人目標是否依然和公司的目標是一致的。Simo 接著會檢查看是否有目標需要因應新得到的資訊而做調整。

在確認了目標後，Simo 就會開始確保他當週的時間規劃、會議、工作都會朝著這些目標邁進。例如，花在處理最重要的目標的時間應該是最多的。如果時間的分配並沒有真實的反映該週的目標，Simo 就會開始調整這些規劃。調整完後，Simo 就會和團隊溝通，確保大家都知道這些調整的影響是什麼。

每週都確認目標，讓我們可以聚焦於處理重要的事，避免因此處理不必要的事情，導致我們的效率降低。

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