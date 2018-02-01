親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
內衣適齡穿搭術
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

高市小港區便當店驚傳氣爆 19人送醫

花市工讀3年不賣花 網友：第一次聽到這種打工

2018-02-01 17:25聯合新聞網 綜合報導

女網友分享她在花市的打工經驗，賣的是「招財流水」而不是花，她覺得工作雖然累但是待...
女網友分享她在花市的打工經驗，賣的是「招財流水」而不是花，她覺得工作雖然累但是待遇不錯、收獲也很多。圖截自嘰咕Park
分享

說到花市，大部分的人都會想到萬紫千紅的花朵或綠意盎然的植栽，但其實花市賣的不只有花。一名網友就分享她在台北建國花市的打工經驗，工作內容並不是賣花而是賣「招財流水」，她表示，雖然工作會消耗大量體力，但待遇不錯，也有助於訓練臨場反應。

一位目前大四的女網友在《嘰咕Park》論壇上po文分享，自己大學期間在建國花市打工了3年。大部分的人聽見她的工作地點都會問「所以妳是賣花的喔？」但其實，她真正販賣的是招財用的擺設「招財流水」。

她表示，第一天上班的時候她靠著觀察正職店員和自己摸索，意外學會如何組裝擺飾，也因此賣出了人生第一組招財流水。後來透過正職店員的教導，她開始熟稔各種專業術語、組裝技巧、商品擺設原則等，而她在推銷時，也會幫忙顧客分析商品的優劣，以及是否需要這些擺設，3年下來累積了不少經驗。

女網友說，雖然店內的商品大都重十幾公斤，工作一整天之後常常四肢痠痛，但因為薪資條件不錯、老闆供餐大方，加上排班時數不多不會影響課業，讓她對這份工作很滿意。此外，銷售類的工作可以增加自己的自信心，還可以訓練臨場反應，對報告、面試都很有幫助。

對此，網友紛紛回應，「這也太特別了吧」、「第一次聽到這種打工」、「我以為那都是老闆女兒在做欸」、「居然有年輕人做這種」，對原po特殊的花市打工經驗感到驚奇。

打工薪資
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

他面試沒帶履歷還頻抱怨 過年不排班理由更傻眼

2018-02-01 14:11

勞動部與各地方開會 加班換補休年度結清再研議

2018-02-01 19:43

搶春節商機 業者願給時薪183元找兼職人力

2018-02-01 11:54

從櫃姐變畫家 陳雙雙用原子筆刻畫生活

2018-01-31 17:48

台電女配電員技能好 手長硬繭不怕苦

2018-01-31 17:45

春安勞檢！鎖定過勞行業 查有無超時加班

2018-01-31 13:50

影╱台電技能競賽近千人較勁 女家教轉戰台電首參賽

2018-01-31 11:28

豪砸40多億… 白色巨塔發年終 跟你想的不一樣

2018-01-31 10:00

美髮業心酸談...女客一週沒洗頭 她滿手「灰黑噁心泡泡」

2018-01-30 18:01

真的以為公司需要你？專家分析殘酷事實

2018-01-30 17:30

餐飲飯店人力缺 3萬起薪難招人

2018-01-30 13:08

逾8成1企業發年終獎金 平均發1.34個月

2018-01-29 10:58

石佳音：「資深」過去是優勢，但現在未必是

2018-01-29 08:56

創意從哪來？20國超狂文化洞察面面觀

2018-01-29 08:47

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

只撐65天！海底撈：2月15日起取消民眾自帶食材

2018-02-01 14:12

陽明山可能下雪 彭啟明：周末寒流來 最抗寒的都用上！

2018-02-01 07:01

怕哥哥變「下流老人」 她要夫出錢照顧中風岳母

2018-01-31 22:06

寒流將來襲！今低溫10度 階梯式極凍一周

2018-02-01 05:36

氣象專家示警「周六起全台極寒冷」

2018-02-01 06:15

擦玻璃用水沖？家事達人：錯！用3樣工具就乾淨

2018-02-01 11:01

入冬最強寒流將來襲 台南3日體感最低僅3度

2018-02-01 13:24

影／下整夜！雪山白雪皚皚有多厚？志工：非常厚

2018-02-01 11:11

最冷時間還沒到！周末寒流發威 恐下探6度低溫

2018-02-01 09:12

相處之道／食物與愛情

2018-02-01 06:00

今日星座運勢／雙子 努力充實自己 避免三分鐘熱度

2018-02-01 00:00

空巴A350-1000靜態展示 空姐休息室首度曝光

2018-02-01 12:05

老後心情／最美好的時光

2018-02-01 06:00

1年拋錨上千輛 雪隧拖救要出這一招

2018-01-31 23:57

散落物像隱形殺手 國道擬重罰一萬兩千元

2018-01-31 23:41

出國遊 機票訂到、省到有撇步

2018-02-01 17:01

夜裡跑步2年得肺腺癌 醫師：記得出門看空汙APP

2018-02-01 18:47

直擊／最新！空巴A350-1000世界巡迴 台灣亮相

2018-02-01 17:11

他面試沒帶履歷還頻抱怨 過年不排班理由更傻眼

2018-02-01 14:11

親子手牽手／親愛的動物園

2018-02-01 06:00

春節返鄉旅客有福了 高鐵加開10班次疏運

2018-02-01 09:38

花市工讀3年不賣花 網友：第一次聽到這種打工

2018-02-01 17:25

影╱玉山再降瑞雪 積雪7.5公分

2018-02-01 06:45

獨／借卵生子近5年暴增 醫嘆卵子供不應求

2018-01-31 21:49

學齡前孩童愛吃糖 醫：影響生長激素 小心長不高

2018-02-01 08:08

影／錯過再等19年 紅色超級藍月雲縫中露面

2018-01-31 23:49

狗年最萌就屬它！ 「柴犬」出沒人氣甜點、紅包袋

2018-01-31 20:51

影╱國五蘇澳服務區今開放 走蘇花改前可在這方便

2018-02-01 10:44

價差達120% 怎麼訂商務、頭等艙機票最便宜？

2018-02-01 14:26

迪化年貨大街開跑 消保官提醒採購注意5原則

2018-02-01 12:11

影／燒聲太久無法唱費玉清的歌 原來是聲帶長瘤

2018-02-01 14:07

「紅色超級藍月」登場 月亮雲縫中害羞現身

2018-01-31 23:32

車主注意！2月起在家就能繳高雄市停車費

2018-02-01 13:57

不孕症壓力排山倒海 42歲婦借卵生子終如願

2018-02-01 13:03

影／高山飄雪了 強烈大陸冷氣團報到

2018-02-01 18:44

新台幣走勢強 下週汽油估降2至3角

2018-02-01 11:48

雪山積雪最高30公分 冰封路牌、路徑

2018-02-01 10:46

影／殺人鯨能開口說哈囉？ 科學家驚人發現大公開

2018-02-01 17:47

有水泡才就醫 帶狀疱疹讓你痛難消

2018-02-01 00:18

戒菸30年 他聲啞就醫發現罹患喉癌

2018-02-01 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top