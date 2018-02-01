花市工讀3年不賣花 網友：第一次聽到這種打工

2018-02-01 17:25 聯合新聞網 綜合報導



女網友分享她在花市的打工經驗，賣的是「招財流水」而不是花，她覺得工作雖然累但是待遇不錯、收獲也很多。圖截自嘰咕Park 分享 facebook

說到花市，大部分的人都會想到萬紫千紅的花朵或綠意盎然的植栽，但其實花市賣的不只有花。一名網友就分享她在台北建國花市的打工經驗，工作內容並不是賣花而是賣「招財流水」，她表示，雖然工作會消耗大量體力，但待遇不錯，也有助於訓練臨場反應。

一位目前大四的女網友在《嘰咕Park》論壇上po文分享，自己大學期間在建國花市打工了3年。大部分的人聽見她的工作地點都會問「所以妳是賣花的喔？」但其實，她真正販賣的是招財用的擺設「招財流水」。

她表示，第一天上班的時候她靠著觀察正職店員和自己摸索，意外學會如何組裝擺飾，也因此賣出了人生第一組招財流水。後來透過正職店員的教導，她開始熟稔各種專業術語、組裝技巧、商品擺設原則等，而她在推銷時，也會幫忙顧客分析商品的優劣，以及是否需要這些擺設，3年下來累積了不少經驗。

女網友說，雖然店內的商品大都重十幾公斤，工作一整天之後常常四肢痠痛，但因為薪資條件不錯、老闆供餐大方，加上排班時數不多不會影響課業，讓她對這份工作很滿意。此外，銷售類的工作可以增加自己的自信心，還可以訓練臨場反應，對報告、面試都很有幫助。

對此，網友紛紛回應，「這也太特別了吧」、「第一次聽到這種打工」、「我以為那都是老闆女兒在做欸」、「居然有年輕人做這種」，對原po特殊的花市打工經驗感到驚奇。