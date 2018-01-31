從櫃姐變畫家 陳雙雙用原子筆刻畫生活

2018-01-31 17:48 中央社 新竹縣31日電



56歲家庭主婦陳雙雙原本是百貨公司櫃姐，為了打發時間，用原子筆在便條紙上作畫，沒想到最後竟讓她變成專以原子筆創作的畫家，不論是花卉、動物都畫得唯妙唯肖，令人驚艷。

陳雙雙受訪表示，她是雙十節出生的「國慶寶寶」，家人為她取名「雙雙」，過去在百貨公司擔任過櫃姐，也自己創業開服飾店，學美工出身的她，用站櫃時的閒暇之餘，拿起原子筆在便條紙上畫畫，開啟原子筆創作之路。

陳雙雙說，原子筆有廉價、易購買、筆芯方便替換等特點，所以門檻較低，顛覆「學畫需要花大錢買畫具」的刻板印象；另外，她認為原子筆畫作，會比鉛筆素描還具有層次與對比感，加上原子筆有不可擦除的特性，所以需要基礎繪畫功底。

她表示，近年子女長大，加上結束服飾店生意，才拾起畫筆，投入自己喜歡的畫畫，並選用原子筆創作，從初期的靜態花卉、到後來的禽鳥動物，最近喜歡上霹靂布袋戲的她，也畫了不少布袋戲偶，累積不少作品。

新竹縣政府文化局長張宜真表示，陳雙雙的原子筆畫風獨樹一格，無論是在花朵上滑動的露珠、動物眼神，或是布袋戲人偶的英姿煥發，都畫得唯妙唯肖。