台電女配電員技能好 手長硬繭不怕苦

2018-01-31 17:45 中央社 高雄31日電



台灣電力公司31日在高雄訓練中心舉辦第50屆技能競賽，其中參加配電地下電纜個人組比賽的女性選手何孟穎（圖），進入台電才兩年，與前輩們展技能一較高下。中央社 分享 facebook 隨身帶著老虎鉗、美工刀，何孟穎不僅要展現俐落熟練的技能，還不能刮傷纜線絕緣體。台電45位參加技能競賽的女性員工身手矯捷，手長硬繭也不怕苦，表現令人刮目相看。

何孟穎畢業於義守大學應用英語系，考進台電台北南區營業處擔任配電線路裝修員，兩年多的歷練，讓原本的嬌嬌女已能靈活快速的裁剪纜線，並在短時間內完成配線工作，她熟練的技術被推派與前輩們一較高下，表現成了焦點。

何孟穎大學畢業後曾當過英語家教，也曾想要走入教職，後來決定讓自己有不一樣的嘗試，於是瞞著家人報考台電配電線路裝修員，進入台電從基層學起，先學拿鉗子、刮除電線絕緣體到配電纜線，如今她配電俐落的手腳，已能勝任愉快，還被推派參加競賽。

讀書時也很愛漂亮，但是成了配電線路裝修員後，改穿褲裝工作服，工具腰帶裝的也盡是大、小鉗子、美工刀，粗工粗活，已讓何孟穎的雙手長出多個硬繭。

她一點也不以為意，直說真正辛苦的是颱風過後，停電復電的修繕工程，還記得在石碇、深坑山區車輛無法到達的地方，和前輩們一起扛著電桿上山，走在崎嶇、滿是泥濘的山路，何孟穎說，「真的很辛苦」。

正式成了台電員工後，父母曾不捨她過著風吹日曬雨淋的日子，不過她儘量避免和家人提到工作辛苦的過程，只說極具挑戰性的工作永遠會有新奇的體驗。

台電今天在大寮區舉辦107年技能競賽，這次共有967名員工參賽，技能競賽分團體組5類及個人組23類，令人關注的是有45位女性參加。