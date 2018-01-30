真的以為公司需要你？專家分析殘酷事實

2018-01-30 17:30 聯合新聞網 綜合報導



不少人計畫在過年前後轉換工作跑道，但又猶豫是不是該先找到工作再離職，作家洪雪珍建議轉職者「騎驢找馬」。示意圖／Ingimage 分享 facebook

年關將近，同時也適逢過年轉職潮，不少人計畫在這段時間轉換工作跑道，但又猶豫是不是該先確認找到工作再離職，對此，任職於求職網站的作家洪雪珍建議「騎驢找馬」，並要求職者評估「是公司需要你、還是你需要公司」。

求職網站作家洪雪珍在臉書表示，某些上班族總以「自己重要得不得了、公司不能沒有我」的高傲態度自居，因此在工作時稍與主管發生磨擦，就抱持著「離職給你看」的想法辭職不幹，等到真的在找工作時，才發現這些想法不過是自己的一廂情願，所謂「公司不能沒有我」只是想像、殘酷的事實是「公司沒那麼需要我，而是我比較需要公司」。

洪雪珍分享兩名轉職者的故事，第一位聰明伶俐、工作效率高，但卻對工作處處抱怨，主管礙於她工作能力佳、不得不對她加以寬容，但這名求職者仍因對工作極度不滿自行離職，直至去他處求職時才知道前一份工作的好，只好求前公司讓她回鍋；第二位轉職者則是一位上市公司行銷副總，經常上各大媒體、個人知名度很高，但卻抱著不可一世的態度，認為「公司能有今天全靠我」，想不到最後他並沒有再升官，反而因故被炒魷魚。

由上述兩個個案來看，洪雪珍分析，轉職者只有在離職後才開始承認三個事實：「厲害的是公司，不是自己」、「不是公司比較需要我，是我比較需要公司」、「公司沒有我不會倒，但我沒有公司會垮」，表示許多轉職者投出新履歷後才知道自己不一定能符合就業市場的需求、或者原公司的待遇比新工作還好，而求職者往往在這樣的過程中才能有這層體悟。

由過去接觸的種種個案，洪雪珍認為投履歷能幫助轉職者認清自己的優勢與不足，是種客觀評估個人能力與行情的方法，有了這層經歷才能讓求職者了解個人目前的處境，繼續腳踏實地的面對自己的工作。有網友同意洪雪珍的看法，表示「公司沒你不會倒」，認同洪雪珍對於找工作的「騎驢找馬」論點，畢竟職場殘酷，但許多轉職者第一個抱怨的卻是原公司，而非先檢視自己。