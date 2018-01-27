親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

春安勞檢前哨站 台南共遭罰89萬、4事業單位停工

2018-01-27 13:52聯合報 記者呂思逸╱即時報導

歲末年終，許多事業單位正在趕工，增加職業風險，職安署今舉辦春安聯合稽查，首站台南市，針對客運業、公共工程、營造工地勞檢發現，部分單位違反單月加班上限46小時、違反七休一，還有營造工地違反22項，總計開罰89萬元罰鍰，4個事業單位遭停工。

南區職業安全衛生中心主任李柏昌表示，今年因農曆年閏6月關係，農曆春節比較晚，各地方政府已經陸續開始春安勞檢，以維護勞工職業安全，台南市去年才成立勞檢中心，基於檢查尚不成熟，由他們協助勞檢，此次優先針對逢春節旺季的客運業、公共工程、營造工地進行勞檢。

客運業多數都違反七休一、每月加班上限46小時規範，依勞基法可開罰2至100萬，總計開罰35萬元；營造工程則有違反職安法等規範，針對工程營造商、協力廠商總計開罰54萬元，並停工4個事業單位。

職業安全衛生署呼籲，雇主應加強現場安全管理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒及過勞等災害。

職業安全衛生署表示，為預防高危險行業從事年度歲修或趕工作業，因疏忽作業安全而發生危險，職安署將在2月舉辦為期43天的「107年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，動員所有檢查人力實施春安勞動檢查，讓每位勞工朋友都能快樂平安回家過年團聚。

職安署今舉辦春安聯合稽查，首站台南市，針對客運業、公共工程、營造工地勞檢，總計開...
職安署今舉辦春安聯合稽查，首站台南市，針對客運業、公共工程、營造工地勞檢，總計開罰89萬元罰鍰。 聯合報系資料照
分享

勞檢

相關新聞

年後換頭路 中鋼、台船都徵才

2018-01-26 23:09

加班只能換補休 雇主遭罰不滿訴願被駁回

2018-01-26 15:18

勞工訴願申辦統計 未全額給付工資、加班費最常見

2018-01-26 14:49

可成徵才 就業服務可線上諮詢

2018-01-25 23:17

台南12項全能月薪僅24K 網友：內科只會3分之2領70K

2018-01-25 16:40

為市場育才 貿協國企班媒合會3月開跑

2018-01-25 15:47

手搖飲料店年終12個月？ 僅2到3人獨占百萬獎金

2018-01-25 13:27

國賓正職服務生起薪35K到40K 年終上看8個月

2018-01-25 12:24

飯店業人力缺口大 國賓正職服務生起薪35K到40K

2018-01-25 12:18

寧領22K也不去製造業 蘇美批：別人的兒子死不完

2018-01-24 22:42

休息時間納入工時 勞動部正式回應了

2018-01-24 15:30

調查：9成學生寒假想打工 逾2成打2份

2018-01-24 14:00

未足額提撥勞退舊制 某公司遭罰9萬補繳2億

2018-01-23 15:22

開22K被求職者封鎖臉書 早餐店老闆取暖被打腫臉

2018-01-23 13:51

新創人才培訓班 就業薪資高於行情一成

2018-01-23 13:05

想換跑道卻無相關背景？他們用「創意履歷」突圍

2018-01-23 10:57

「被加班」成常態 麥當勞員工上10多天班崩潰喊累

2018-01-23 10:12

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

月入14k買iPhoneX 男友：花錢太誇張想放生

2018-01-26 17:33

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

這是梅花鹿還是山羌？可憐小動物幸運獲救

2018-01-27 11:49

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

露營貨車開放個人申請牌照 滅火器列定檢項目

2018-01-26 17:24

今日星座運勢／射手 溝通方式決定運勢 傾聽贏得愛

2018-01-27 00:00

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

做工很辛勞 職業工會會員健保費與公務員脫鉤

2018-01-26 17:30

生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09

新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16

3隻小老虎纏著你喝奶！限時保育員體驗 肥肥肉球超萌

2018-01-26 23:26

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

小山羌落難 遊客急送仍難挽回生命

2018-01-27 16:03

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

瓷器大師克麗絲安特曼首次來台 展現華麗美瓷藝術

2018-01-26 18:12

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

中華航空試航加州安大略 滿載好彩頭

2018-01-27 09:25

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

年後換頭路 中鋼、台船都徵才

2018-01-26 23:09

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

3大守則 春節長假「健健美」

2018-01-26 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top