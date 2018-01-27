春安勞檢前哨站 台南共遭罰89萬、4事業單位停工

2018-01-27 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



歲末年終，許多事業單位正在趕工，增加職業風險，職安署今舉辦春安聯合稽查，首站台南市，針對客運業、公共工程、營造工地勞檢發現，部分單位違反單月加班上限46小時、違反七休一，還有營造工地違反22項，總計開罰89萬元罰鍰，4個事業單位遭停工。

南區職業安全衛生中心主任李柏昌表示，今年因農曆年閏6月關係，農曆春節比較晚，各地方政府已經陸續開始春安勞檢，以維護勞工職業安全，台南市去年才成立勞檢中心，基於檢查尚不成熟，由他們協助勞檢，此次優先針對逢春節旺季的客運業、公共工程、營造工地進行勞檢。

客運業多數都違反七休一、每月加班上限46小時規範，依勞基法可開罰2至100萬，總計開罰35萬元；營造工程則有違反職安法等規範，針對工程營造商、協力廠商總計開罰54萬元，並停工4個事業單位。

職業安全衛生署呼籲，雇主應加強現場安全管理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒及過勞等災害。