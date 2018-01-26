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加班只能換補休 雇主遭罰不滿訴願被駁回

2018-01-26 15:18聯合報 記者呂思逸╱即時報導

勞基法去年訴願總計640件，占去年2千多件的訴願案件3成，去年度常見案例中，即有...
勞基法去年訴願總計640件，占去年2千多件的訴願案件3成，去年度常見案例中，即有雇主不顧勞工意願，強制以補休取代加班費，勞動單位依勞基法開罰2萬至100萬元，雇主不滿提起訴願。圖／本報資料照
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勞基法新制規範，加班費若換補休，得經由勞工同意，且以加班時數兌換補休時數，雇主得給付未休補休工資，勞動部統計發現，去年訴願案件以勞基法為大宗，有雇主聲稱盈餘有限，早已跟勞工聲明加班後僅有補休，因此遭罰，雇主不滿提起訴願卻被駁回。

勞動部表示，勞基法去年訴願總計640件，占去年2千多件的訴願案件3成，去年度常見案例中，即有雇主不顧勞工意願，強制以補休取代加班費，勞動單位依勞基法開罰2萬至100萬元，雇主不滿提起訴願。

多數雇主都稱，早以與勞工聲明，公司沒有多餘盈餘，加班只能領取補休，還有雇主少給補休時數被罰。

勞動部說明，依勞基法規定，加班後雇主應付加班費，至於勞工加班後是否換補休，發動權及選擇權在勞工，雇主不能片面聲明僅能申請補休，也不能事先約定要勞工一定只能補休。

另外，還有雇主以勞工離職未交接、勞工工作缺失扣發1個月薪資，勞動部說明，工資為勞工、其家庭主要收入來源，雇主不得因此解除給發工資義務，雇主若覺得勞工工作確實造成損失，應該尋求當地主管機關、司法途徑解決，不得扣發工資。

勞動部統計，去年訴願決定2064件中，有197件不服訴願向法院提請行政訴訟，最後有87%遭法院駁回，顯示多數案件法院仍贊同勞動部訴願決定結果。

加班費補休勞動部

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