勞工訴願申辦統計 未全額給付工資、加班費最常見

2018-01-26 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



根據勞動部最新統計，2017年勞工行政事務的訴願申辦案件數達2007件，其中關於《勞動基準法》就達640件。 本報資料照片 分享 facebook 根據勞動部最新統計，2017年勞工行政事務的訴願申辦案件數達2007件，其中關於《勞動基準法》就達640件，為訴願案收件數第一大類，而年度常見案例，為雇主未全額給付勞工工資，以及勞工加班，雇主未發給加班費或片面要求勞工補休。

勞動部指出，依《訴願法》第52條的規定，勞動部設有訴願審議委員會，辦理有關勞工行政事務的訴願管轄業務。根據最新統計，2017年收辦案件數達2007件，其中以《勞動基準法》、《勞工保險條例》及《就業服務法》為訴願案收件數前三大類，分別為640件、519件及351件，以上合計占去年訴願案件比率約75%。

另，訴願人不服訴願決定提起行政訴訟部分，去年收受法院裁判結果，駁回計172件，占收到裁判案件197件的87.31%，與2016年的81.82%相較，表示多數案件法院仍贊同勞動部訴願決定的結果。

勞動部進一步指出，以占最大宗《勞動基準法》訴願案為例，常見案例，其一為雇主未全額給付勞工工資，以致被直轄市、縣（市）政府以違反《勞動基準法》第22條第2項規定裁罰，而雇主大多以勞工離職未辦理交接，或勞工於工作上出錯造成雇主損失，扣發勞工最後1個月的薪水。

然而，工資為勞工及其家屬維持生活最主要的來源，雇主不得因勞工未辦理交接就離職，而主張免除依法應給付勞工工資之義務，如勞工確因違約或侵權行為造成雇主損害，在責任歸屬、金額多寡未確定前，其賠償非雇主單方面所能認定而有爭議時，雇主可請求當地主管機關協調處理或循司法途徑解決，但不得逕自扣發工資。

其二則為勞工於平日或休息日加班，雇主未發給加班費或片面要求勞工補休，以致被直轄市、縣（市）政府以違反《勞動基準法》第24條規定裁罰。部分雇主認為加班一律採補休，應該沒有違法。

但，勞動部提醒，勞工加班，依照《勞動基準法》第24條規定，雇主即應給付加班費，至於勞工加班後是否選擇補休，其發動權及選擇權在勞工，應該完全依照勞工的意願。

因此，在今年1月10日立法院三讀通過《勞動基準法》部分條文修正案，將加班補休應依勞工的意願選擇，雇主不得片面要求勞工補休的規定，明定於第32條之1，以利雇主遵循。