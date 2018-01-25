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國賓：將以高於同業起薪標準 應聘新鮮人

2018-01-25 14:09經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

台北國賓大飯店以高於同業起薪標準招募人力，經錄取的正職服務生起薪35K到40K，...
台北國賓大飯店以高於同業起薪標準招募人力，經錄取的正職服務生起薪35K到40K，還有機會納入「幹部培訓計畫」。 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
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台北國賓大飯店25日宣布，將以高於同業起薪標準應聘新鮮人，只要學習態度強、有責任感等，符合資格者起薪35K起跳，只要參與培訓計畫考核通過，可挑戰最快三年升成主管職，月領5萬元以上；而今年年終最高可領8個月以上。

台北國賓大飯店以高於同業起薪標準招募人力，經錄取的正職服務生起薪35K到40K，更有機會納入「幹部培訓計畫」（Management Associate），不用像傳統企業得苦蹲基層換取升遷，台北國賓大飯店應聘新鮮人、只要學習態度強、有責任感等，符合資格者起薪35K起跳，只要參與培訓計畫考核通過，可挑戰最快三年升成主管職，月領5萬以上。

台北國賓大飯店董事長許育瑞今年發出年終不手軟，基層主管可領3到3.5個月之間，經副理層級可領3.5到4個月左右，協理級以上高階主管可領4.6到6個月。公司正職不論層級的年終獎金也有3個月行情，最高者甚至可領8個月以上。

去年末「億萬級牛排館」A CUT重新裝潢開幕，即達成「首月客滿」的紀錄，預期年中飯店界唯一「五星級川菜廳」也要全面修繕，重金禮聘北京設計師，以古典文人雅士為概念鋪陳氛圍，並端出經典全新菜色，奠定顧客心中「非吃不可」的第一名川菜廳。

台北國賓大飯店表示，為提升人力素質，未來經錄取的合格正職服務生，起薪上看35K到40K，同時以今年為例，工作滿一年的正職基層可領到3個月左右的年終。

國賓薪水

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