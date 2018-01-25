手搖飲料店年終12個月？ 僅2到3人獨占百萬獎金

2018-01-25 13:27 聯合新聞網 綜合報導



手搖飲料店中佔比很高的時薪工讀生，與一般正職員工相比，福利仍有差距。報系資料照 分享 facebook

日前，台灣某家手搖飲料店宣布，表現績優之正職員工年終可上看12個月，羨煞許多上班族。然而，人力銀行副總卻指出，羨慕之時必須進一步探究，究竟多少人真的領到高達12個月的年終？光鮮亮麗的新聞背後可能只是公司的公關操作，藉以提升企業形象。

yes123求職網資深副總洪雪珍針對飲料店員工可領高年終一事，在個人臉書上發文點出其中的玄機。文中表示，眾上班族欣羨之餘，卻忽略了幾個重要的問題，第一是「正職員工的占比有多少？」手搖飲料店通常以計時人員為主，且公司也沒有透露究竟有多少正職人員拿到12個月的年終，實際上發出去的年終獎金可能少之又少。

此外，人力銀行副總也提到，平均而言，手搖飲料店的正職員工底薪並不高，就算真的有年終，金額也沒有外界想的驚人。而付出最多的時薪人員，更有可能一毛錢都領不到，「企業在沾沾自喜大量媒體曝光之餘，有顧及時薪人員受傷的心情嗎？」

對此，三立新聞進一步訪問了該飲料店的工讀生，受訪員工表示工讀應該沒有，可能主管才有。而公司方面則解釋，集團內還有牛肉麵、豬排等品牌，實際有領到12個月年終的其實是海外業務，這2到3名績優員工平均年薪約150至200萬，每人至少可抱回100萬元的年終獎金。而公司內部約占4成的計時工讀生，時薪約140到155元，額外獎勵僅有一般獎金，和月薪27K、享有三節和年終獎金的正職員工相比，福利還是有差距。