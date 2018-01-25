國賓正職服務生起薪35K到40K 年終上看8個月

2018-01-25 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



不再「薪」苦！台北國賓起薪上看40K、年終衝8個月。 圖／台北國賓提供 分享 facebook 近年新飯店如雨後春筍冒出，造成飯店業人力缺口大，過去被視為「薪」苦行業的飯店業，為順利招募人力調漲起薪。台北國賓飯店應聘優秀新鮮人，祭出經錄取的正職服務生起薪35K到40K，並有機會納入「幹部培訓計畫」，不用像傳統企業，「媳婦熬成婆」，苦蹲基層換取升遷，若參與培訓計畫考核通過，可挑戰最快三年升成主管職，月領5萬以上，讓年輕人不再「薪」苦。

國賓表示，以台北市而言，國際觀光旅館數已有27家，一般觀光飯店數也有18家，且新建的飯店仍再增加中，競爭激烈。服務業「以人為本」，「人才素質」是關鍵，未來旗下台北國賓大飯店經錄取的合格正職服務生，起薪上看35K到40K，希望為台灣引以為傲的服務業持續注入新血與動能。

國賓不僅大方調高正職服務生起薪薪資，董事長許育瑞今年發年終也不手軟，基層主管可領3到3.5個月之間，經副理層級可領3.5到4個月左右，協理級以上高階主管可領4.6到6個月。公司正職不論層級的年終獎金也有3個月行情，最高者甚至可領8個月以上，使員工充滿鬥志，再戰佳績。

台北國賓大飯店去年末「億萬級牛排館」A CUT重新裝潢開幕，即達成「首月客滿」的紀錄，預期年中飯店界唯一「五星級川菜廳」也要全面修繕，重金禮聘北京設計師，以古典文人雅士為概念鋪陳氛圍，並端出經典全新菜色。有了全新空間舞台，也期待能全面提升人力素質。