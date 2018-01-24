寧領22K也不去製造業 蘇美批：別人的兒子死不完

2018-01-24 22:42 聯合新聞網 綜合報導



很多年輕人寧願待在服務業領22K也不願意做製造業，PTT名人蘇美戰神對此發表見解。聯合報系資料照 分享 facebook

低薪現象一直是台灣很嚴重的問題，針對這個現象，日前中華經濟研究院董事長胡勝正指出，很多年輕人寧願待在服務業領22K也不願投入製造業，這番話一說出立刻引發熱議。PTT名人蘇美戰神（sumade）對此也發表不同的見解，直說「這不就是典型的別人兒子死不完」心態。

蘇美戰神日前在PTT八卦板發文寫道，很多台灣勞資議題都可以用感情的例子來舉例，像是很多女生覺得台灣男生很媽寶，不管幾歲什麼事情都要經過媽媽的同意，但等到自己當媽媽時，又不想要其他女人來搶自己的兒子，所以對兒子管東管西，這就是標準的別人的兒子死不完心態。

話鋒一轉，他認為製造業老闆也是如此，為了不讓孩子吃苦，手邊有點錢後就努力栽培孩子讀書，一天到晚對孩子洗腦「爸爸是苦過來的，要好好用功，不要像爸爸那麼辛苦」，轉過頭卻跟同業話當年，抱怨年輕人一代不如一代，「想當年林北如何辛苦，現在年輕人做不到兩天就辭職」，這種對內鼓吹自己兒子不要吃苦，對外嫌棄年輕人吃不了苦的雙重標準，同樣也是典型的別人的兒子死不完心態。

蘇美戰神更表示，這樣的情形都會發生在台灣的製造業、傳產和中小企業中，除此之外，他們還有集八股、傳統、死腦筋、老古板和講不聽於一身的共同特性。如今的科技已經日益進步，老闆依然用三五十年的傳統思維來經營公司，導致工作環境非常惡劣，想當然爾就沒有人願意去做。

他更指出，儘管製造業的薪水比服務業高，但認真換算成時薪，製造業的薪水未必比服務業優渥，再者，一樣是勞工，製造業有操作機械的需要，因此職業風險遠高於服務業，「你是有聽過哪家服務業，可以服務到連手指頭都斷掉」的嗎？

蘇美戰神說，就連有幾千年歷史的性產業都知道與時俱進，從豆干厝內用進步到裝潢華麗的摩鐵外送，製造業老闆為何不願意多去看看外面的世界，還整天把「林北少年時」這種陳腔濫調拿來數落年輕人，他最後表示，「這種只想壓榨年輕人的產業，早一點收起來也是好事，真不知道到底是哪來的臉，一天到晚要求政府來救你這種垃圾產業」。

PO文一出，立刻引發鄉民熱議，紛紛留言「老闆的兒子女兒都到國外混學歷，然後回公司當特助或人資」、「製造業那可悲的薪水幾十年沒調了還想收買年輕的肝，快倒閉好嗎」、「當年中小企業不就是高污染拿台灣環境來換錢而已，還講得很光榮，餘毒到現在還讓後代承受，還整天吵就地合法」、「很多製造業只能拼血汗，但又拼不贏中國，早就該轉型」、「小工廠待過幾年，手腕不見的都看了好幾個了」。