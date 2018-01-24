親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

寧領22K也不去製造業 蘇美批：別人的兒子死不完

2018-01-24 22:42聯合新聞網 綜合報導

很多年輕人寧願待在服務業領22K也不願意做製造業，PTT名人蘇美戰神對此發表見解...
很多年輕人寧願待在服務業領22K也不願意做製造業，PTT名人蘇美戰神對此發表見解。聯合報系資料照
分享

低薪現象一直是台灣很嚴重的問題，針對這個現象，日前中華經濟研究院董事長胡勝正指出，很多年輕人寧願待在服務業領22K也不願投入製造業，這番話一說出立刻引發熱議。PTT名人蘇美戰神（sumade）對此也發表不同的見解，直說「這不就是典型的別人兒子死不完」心態。

蘇美戰神日前在PTT八卦板發文寫道，很多台灣勞資議題都可以用感情的例子來舉例，像是很多女生覺得台灣男生很媽寶，不管幾歲什麼事情都要經過媽媽的同意，但等到自己當媽媽時，又不想要其他女人來搶自己的兒子，所以對兒子管東管西，這就是標準的別人的兒子死不完心態。

話鋒一轉，他認為製造業老闆也是如此，為了不讓孩子吃苦，手邊有點錢後就努力栽培孩子讀書，一天到晚對孩子洗腦「爸爸是苦過來的，要好好用功，不要像爸爸那麼辛苦」，轉過頭卻跟同業話當年，抱怨年輕人一代不如一代，「想當年林北如何辛苦，現在年輕人做不到兩天就辭職」，這種對內鼓吹自己兒子不要吃苦，對外嫌棄年輕人吃不了苦的雙重標準，同樣也是典型的別人的兒子死不完心態。

蘇美戰神更表示，這樣的情形都會發生在台灣的製造業、傳產和中小企業中，除此之外，他們還有集八股、傳統、死腦筋、老古板和講不聽於一身的共同特性。如今的科技已經日益進步，老闆依然用三五十年的傳統思維來經營公司，導致工作環境非常惡劣，想當然爾就沒有人願意去做。

他更指出，儘管製造業的薪水比服務業高，但認真換算成時薪，製造業的薪水未必比服務業優渥，再者，一樣是勞工，製造業有操作機械的需要，因此職業風險遠高於服務業，「你是有聽過哪家服務業，可以服務到連手指頭都斷掉」的嗎？

蘇美戰神說，就連有幾千年歷史的性產業都知道與時俱進，從豆干厝內用進步到裝潢華麗的摩鐵外送，製造業老闆為何不願意多去看看外面的世界，還整天把「林北少年時」這種陳腔濫調拿來數落年輕人，他最後表示，「這種只想壓榨年輕人的產業，早一點收起來也是好事，真不知道到底是哪來的臉，一天到晚要求政府來救你這種垃圾產業」。

PO文一出，立刻引發鄉民熱議，紛紛留言「老闆的兒子女兒都到國外混學歷，然後回公司當特助或人資」、「製造業那可悲的薪水幾十年沒調了還想收買年輕的肝，快倒閉好嗎」、「當年中小企業不就是高污染拿台灣環境來換錢而已，還講得很光榮，餘毒到現在還讓後代承受，還整天吵就地合法」、「很多製造業只能拼血汗，但又拼不贏中國，早就該轉型」、「小工廠待過幾年，手腕不見的都看了好幾個了」。

相關新聞

休息時間納入工時 勞動部正式回應了

2018-01-24 15:30

調查：9成學生寒假想打工 逾2成打2份

2018-01-24 14:00

未足額提撥勞退舊制 某公司遭罰9萬補繳2億

2018-01-23 15:22

開22K被求職者封鎖臉書 早餐店老闆取暖被打腫臉

2018-01-23 13:51

新創人才培訓班 就業薪資高於行情一成

2018-01-23 13:05

想換跑道卻無相關背景？他們用「創意履歷」突圍

2018-01-23 10:57

「被加班」成常態 麥當勞員工上10多天班崩潰喊累

2018-01-23 10:12

太「薪」酸 9成上班族想年後轉職

2018-01-22 14:43

未足額用身障者 中科院、長榮最多

2018-01-22 13:58

未足額進用身障者 中科院長榮航居首

2018-01-22 13:27

農曆年節瘋轉職 人力銀行：6成已談妥新工作

2018-01-22 12:21

長榮航空被控排過勞班表 再列未足額進用身障者第一名

2018-01-22 11:31

行銷做太多也被酸？天真浪漫的產業真賺得了錢？

2018-01-22 11:11

不滿凍薪、低薪 逾九成上班族春節後「想換工作」

2018-01-22 10:49

桃捷招募新員工 錄取率不到3%

2018-01-21 15:26

面試3大忌 除了遲到…一定要知這2件事

2018-01-20 23:51

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

下周寒潮爆發！ 吳德榮：這波強冷空氣 絕不可小覷

2018-01-24 07:00

影／臉書太神！讓南北醫搶救52天新生兒成功

2018-01-24 17:29

全聯布朗尼狂銷！2天完售3周份量 即起再開放預購

2018-01-24 12:26

休息時間納入工時 勞動部正式回應了

2018-01-24 15:30

請女友家人吃飯卻冒出20人 男抱怨遭諷「怕出錢」

2018-01-24 18:57

「不讓我上網、大家同歸於盡」 小二男童這話嚇壞媽媽

2018-01-24 11:45

寧領22K也不去製造業 蘇美批：別人的兒子死不完

2018-01-24 22:42

下周一冷氣團報到 低溫下探10度

2018-01-24 05:27

父母心情／我是你的火車頭

2018-01-24 06:00

日本天氣好轉仍相當寒冷 台灣下周將轉濕冷

2018-01-24 08:27

每日上班久站逾8小時 50歲美髮師險截肢

2018-01-24 15:43

搶票要快！台鐵西部幹線春節車票今晚12時開賣！

2018-01-24 22:19

美味記憶／代代相傳的炒米香

2018-01-24 06:00

親子之間／和兒子一起看電影

2018-01-24 06:00

氣象局長懸缺4月 副局長葉天降真除

2018-01-24 15:24

飛機誤點停飛先別慌 9大守則冷靜處理

2018-01-24 16:55

法務部追欠稅向醫院要病人個資 醫界法界反彈

2018-01-24 12:16

台鐵春節東部幹線 周五上午9時釋出逾期未取票

2018-01-24 10:54

大雨特報！東北季風影響 宜蘭山區局部大雨

2018-01-24 10:05

假牙老是鬆動疼痛 原來是愛吃「麻油雞」惹禍

2018-01-24 10:07

【懶人包】2018寒假全台觀光工廠優惠

2018-01-24 08:00

TSUM TSUM嘉年華搶先試玩 Lulu少女心大噴發

2018-01-24 16:47

行政執行署侵犯個資？數字說話：10萬件函查不到4件

2018-01-24 13:41

電離層預測地震？氣象局：艱難、遙遠

2018-01-24 14:38

YouBike、Obike 消保處：有5分鐘「鑑賞期」

2018-01-24 14:50

只有5天！IKEA卡友限定 消費滿6千現折600元

2018-01-24 15:06

我民航局：大陸民航局應儘速同意陸籍業者增班

2018-01-24 17:43

下周三晚上來看月全食 氣象局將直播

2018-01-24 11:00

她結膜反覆過敏發炎 竟是這類食物惹禍

2018-01-24 22:18

喝「重奶茶」不必搶！85˚C限時第二杯10元

2018-01-24 18:26

花五萬為海研船徵名只多一字 科技部:有傳承意義

2018-01-24 16:12

追稅調病患個資 醫界法界大反彈

2018-01-24 14:29

今日星座運勢／處女 傾聽與溝通 有助事業與愛情運

2018-01-25 00:00

Uniqlo U春夏新款390元起 穿出日常質感

2018-01-24 19:28

向診所調病患個資侵隱私？行政執行署：是最後手段

2018-01-24 11:03

高鐵加碼8班次大學生開學返校5折優惠 周五凌晨搶票

2018-01-24 11:17

搶搭電玩展熱潮 PS4遊戲台北捷運主題車廂上路

2018-01-24 12:27

醫美儀器花樣多 注射玻尿酸也可能會失明

2018-01-24 16:29

四季都美超夢幻！泰國皇太后的「小瑞士花園」必朝聖

2018-01-24 17:37

機票1080元！樂桃4月開航高雄－沖繩 25日開始促銷

2018-01-24 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top