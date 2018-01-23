新創人才培訓班 就業薪資高於行情一成

2018-01-23 13:05 中央社 台北23日電



創業加速器公司AppWorks今天表示，AppWorks School軟體工程師培育計畫自2016年創辦以來，已有49名學員畢業，就職率高達8成，平均薪資比業界行情高出將近一成。

AppWorks今天發表Year in Review 2017年終總回顧，包括AppWorks Accelerator創業加速器、TheAppWorks Ecosystem校友生態系、AppWorks Funds創投基金以及AppWorks School數位人才培育等服務，都有相當大的進展。

AppWorks發布新聞稿指出，人才是創業不可或缺的原動力，為了因應工程師的龐大需求，也提供想投入數位、網路與電商產業的人才一個快速成長的機會，AppWorks在2016年6月成立AppWorks School，透過與業界結合的培訓計畫，培育新一代的優秀工程師。

截至2017年底，已有49名學員自AppWorks School畢業，進入Pubgame、91APP、巴哈姆特等知名網路公司，就職率高達8成，平均薪資比行情高出將近一成；為延續這股能量，除了已有4屆學員畢業的iOS班，2018年AppWorks School將新增Android班次，為網路業界培育更多生力軍。

經過7年的努力，從The AppWorks Ecosystem校友生態系畢業、共323家活躍新創公司的總估值在2017年達到16億美元（約新台幣467億元），較2016年增加75%。這些企業的加總營業額於2017年來到13億美元，較2016年成長65%；員工數共5696位，年增53%；累積募資金額為4.3億美元，年增57%。

此外，由AppWorks經營的AppWorks Accelerator創業加速器於2017年畢業兩屆、共52支新創團隊；AppWorks Funds創投基金2017年完成8個新創投資案，帶動總投資達9900萬美元。