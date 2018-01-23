星宇航空徵才 履歷超過4,000份

2018-01-23 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



星宇航空官方網站今（23）日正式上線，網址為www.starlux-airlines.com，除提供公司介紹、理念及籌備進度外，即時招募訊息未來也將於官網中釋出；星宇航空同時宣布，自1月初公開招募人才後，已收到超過4,000份履歷。

星宇航空表示，為回應粉絲或航空迷的期待，特別以3D模擬飛機空拍影片及畫面，讓大家能搶先預覽星宇航空的飛機示意，同時也提供圖片供下載留存，邀民眾一同期待星宇航空的誕生。

星宇航空自籌備之初，即受到各界的高度關切，甚至有不少熱情的粉絲，自行創作發想星宇航空的飛機塗裝、logo，且每有招募訊息刊出，總吸引大批年輕學子、社會新鮮人詢問及關注。

為便利網友們快速查詢星宇航空的各項最新資訊及招募現況，星宇航空特別規劃了籌備階段的官方網站，做為資訊披露、網友詢問交流的平台。

星宇航空表示，由於目前公司仍在籌備階段，因此官方網站以資訊的揭露為主，網站共分為六個單元：「關於我們」、「最新消息」、「籌設進度」、「招募訊息」、「Download」與「聯絡我們」，歡迎網友透過官方網站，對星宇航空有更多認識，也可留下意見或合作資訊。

自1月初星宇航空公開第1季招募職缺後，至今已收到超過４,000份履歷，不少民眾透過星宇航空臉書粉絲專頁，詢問機師及空服員招募計劃。