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星宇航空徵才 履歷超過4,000份

2018-01-23 12:43經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

星宇航空官方網站今（23）日正式上線，網址為www.starlux-airlines.com，除提供公司介紹、理念及籌備進度外，即時招募訊息未來也將於官網中釋出；星宇航空同時宣布，自1月初公開招募人才後，已收到超過4,000份履歷。

星宇航空表示，為回應粉絲或航空迷的期待，特別以3D模擬飛機空拍影片及畫面，讓大家能搶先預覽星宇航空的飛機示意，同時也提供圖片供下載留存，邀民眾一同期待星宇航空的誕生。

星宇航空自籌備之初，即受到各界的高度關切，甚至有不少熱情的粉絲，自行創作發想星宇航空的飛機塗裝、logo，且每有招募訊息刊出，總吸引大批年輕學子、社會新鮮人詢問及關注。

為便利網友們快速查詢星宇航空的各項最新資訊及招募現況，星宇航空特別規劃了籌備階段的官方網站，做為資訊披露、網友詢問交流的平台。

星宇航空表示，由於目前公司仍在籌備階段，因此官方網站以資訊的揭露為主，網站共分為六個單元：「關於我們」、「最新消息」、「籌設進度」、「招募訊息」、「Download」與「聯絡我們」，歡迎網友透過官方網站，對星宇航空有更多認識，也可留下意見或合作資訊。

自1月初星宇航空公開第1季招募職缺後，至今已收到超過４,000份履歷，不少民眾透過星宇航空臉書粉絲專頁，詢問機師空服員招募計劃。

星宇航空表示，配合2020年初開航時程，空服員招募預計於2019年展開，而對於青年學子詢問度最高的「培訓機師」項目，也於內部審慎評估後，決定納入招募規劃中，希望藉此讓更多渴望飛行的優秀青年，能與星宇航空一同成長、一起圓夢。

星宇航空籌備階段官方網站正式上線，除提供公司介紹、理念及籌備進度外，即時招募訊息...
星宇航空籌備階段官方網站正式上線，除提供公司介紹、理念及籌備進度外，即時招募訊息未來也將於官方網站中釋出。 圖／星宇航空提供
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