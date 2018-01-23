可成科技27日台南徵才 招募上百新血

2018-01-23 12:32 中央社 台北23日電



金屬機殼廠可成科技今天宣布，將於27日在台南永科工新廠舉辦2018年菁英徵才招募會，預計將徵求百位以上的研發、工程與策略幕僚專才。

可成發布新聞稿表示，因應客戶對產能的需求提升，不斷擴大在全球的布局，同時也持續增加台灣廠區的營運規模，2018年將展開一系列菁英招募活動，包含深入各大專院校與教授及同學進行深度對談工作坊、企業專題講座。

可成2018年菁英招募徵才會將於27日在可成台南永科工新廠擴大舉辦，本次招募活動職缺涵蓋研發工程師（機構及表面處理）、自動化工程師、製程工程師（製程及編程）、產品工程師、以及業務和稽核人員等專業技術職務；招募會現場備有面談室，在初步履歷篩選後，便可與主管進行第一階段面談。

可成在台灣第三個廠區永康工新廠於去年7月正式落成啟用，公司也舉辦了40年來最大的新廠落成典禮。

可成表示，台灣廠區的營運規模大幅提升後，需要更多菁英加入、充沛人才量能；隨著全新的永康新廠加入，可成也同步大幅增加了研發團隊，為將來在新材料、新技術、新應用先行布局、做好準備，並持續開發最先進的解決方案。

可成強調，一向重視人才的發展，除了依照各職位所需的專業技能與知識加以培訓外，也評估每項職位所需的職能條件，配合同仁發展計畫，施以工作輪調、海外委任、跨功能的任務指派，並培養每位員工具備全方位、多元化解決問題的能力。

可成指出，對於選用的人才，均提供極具競爭力的薪資福利，以及優渥獎金、分紅等津貼，並提供通暢的晉升管道，為優秀人才進行長期生涯發展規劃。