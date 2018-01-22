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去年11月 國人全時受雇均薪4萬7505元

2018-01-22 21:04中央社 台北22日電

為反映國人就業市場真實薪資水準，主計總處今天首公布，106年11月本國籍全時員工總薪資平均為新台幣4萬7505元，經常性薪資平均為4萬2373元，全體受僱員工總薪資平均則為4萬5133元。

主計總處今天發布最新工業及服務業薪資與生產力統計，而這次發布也首次公布本國籍全時員工總薪資。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨解釋，原來全體受僱員工統計，包含本國籍、外國籍的全時員工及部分工時員工。近年僱用型態益趨多元，對勞動市場相關統計影響漸增，需要透過統計反映國人就業市場真實的薪資水準。

因此，潘寧馨說，從資料時間106年7月起，修訂「受僱員工薪資調查」問項，新增全時及部分工時員工薪資、工時等問項。

據主計總處資料，106年11月全體受僱員工總薪資平均為4萬5133元，其中經常性薪資平均為4萬0219元，非經常性薪資（含獎金及加班費等）平均為4914元。

106年11月總薪資較10月增加1.38%，較105年同月也增加2.86%；11月經常性薪資則較10月增加0.05%，較上年同月也增1.91%。

潘寧馨表示，首次公布的106年11月本國籍全時員工總薪資平均為4萬7505元，比全體受僱員工總薪資高出2372元，而本國籍全時員工經常性薪資平均為4萬2373元，比全體受僱員工經常性薪資高出2154元。

部分工時員工因工時較短，106年11月總薪資平均為1萬7861元，約為全體受僱員工平均4萬5133元的39.6%，總時薪平均為167元，較10月減少1.76%。

若是亞洲鄰近國家比較，潘寧馨說，以106年11月來看，日本部分工時人員占所有受僱人員的30.68%，台灣部分工時人員占4.65%。

潘寧馨指出，而日本106年11月僱用5人以上事業單位調查結果顯示，部分時受僱員工每人每月總薪資為全體受僱員工的34.6%。

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