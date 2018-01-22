農曆年節瘋轉職 人力銀行：6成已談妥新工作

2018-01-22 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



農曆春節適逢轉職旺季，根據人力銀行調查，已有8成5的上班族蠢蠢欲動展開轉職規劃，其中以從事百貨販售業的上班族轉職意願最強，其次為民生服務業。報系資料照 分享 facebook 農曆春節適逢轉職旺季，根據1111人力銀行日前調查，已有8成5的上班族蠢蠢欲動展開轉職規劃，其中有高達6成已談妥新工作。交叉分析後發現，以從事百貨販售業的上班族轉職意願最強，其次為民生服務業；以進一步分析轉職原因，約有半數以上都是為了追求更高薪，因個人興趣而轉職的約占3成，受到企業景氣不佳而選擇離開的則有2成5。

根據主計總處預測，2018年經濟成長率預測值為2.29%，內需成為支持今年景氣的主力，預計能延續去年的成長趨勢。而隨著國內經濟情勢逐漸好轉，農曆年也帶動上班族轉換工作。根據1111人力銀行調查顯示，讓上班族跳槽到其他工作崗位的三大推力，包括「追高薪」、「興趣」及「公司營運差」。但有逾3成民眾認為，對於景氣回穩沒感覺。

人力銀行指出，今年農曆年節的跳槽意願，與去年相去不遠，完全不考慮換工作的占僅2.8%，有1成2的上班族認為要有更好的工作才會換。此波規劃轉職的人當中，以從事百貨販售業的上班族最多，高達近2成已談妥新工作，其次為民生服務業。有超過半數以上的受訪者認為，轉職意願與景氣無直接關聯。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，由於全球經濟復甦，帶動台灣國際貿易訂單與出口表現，加上軍公教加薪效應擴散至民間企業，以及台股創新高等，可見國內經濟條件逐漸恢復元氣，間接帶動上班族轉職信心。此外，除了勇於追求高薪的轉職者外；國內長期低薪，許多上班族一嗅到企業營運不佳，多半選擇另謀高就，成為年後被迫轉職的另一群人。

此波占轉職大宗的百貨業與民生業，都有的共通點為工時長、排班制，若薪資不夠高，自然造成人才流失，建議企業應建立人才培訓管道及獎勵辦法，以降低人力流動。規劃轉職的人當中，有3成是跨域轉換跑道，約有1成改為投入非典型就業，其中最夯職缺包括人資管理師、軟體工程師、烘培師、長照護理員等。

李大華分析，人資管理職務平均月薪約為4到8萬元，待遇不俗；而具有專業知識與創新思維的軟體工程師炙手可熱，年薪百萬很常見，成為不少人期待的選項；而近來不少人投入手作行列，有經驗的烘焙師傅月薪約4到6萬元，也成轉職的熱門職缺；而政府傾力扶植的長照產業，隨著長照2.0計劃啟動，專業合格的長照護理人員將愈加搶手，平均薪資落在4到6萬元。