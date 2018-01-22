桃空職工抗議 長榮：排班優於法令

2018-01-22 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）今（22）日持續以靜坐方式，再度對長榮航空部分航班的辛勞度要求增加外站休時及過夜，針對桃空職工的訴求，長榮航空再次表達所有空服員排班優於法令，並再次提出聲明。

長榮表示，長榮航空與桃空職工對於組員認為辛勞度較高的航班，已開過數次協調會，雙方最近一次在1月18日於桃園市尊爵飯店展開協調會議，會議中長榮提出增派人力、優化空服員班表、延長服勤後休息時間，拉大服勤相同航班間距…等措施，曾經一度得到桃空職工部分協商代表的認同，但是桃空職工與會代表內部無共識，僅一再以包裹式的要求資方全數同意其提出的航班增加外站停留時間及過夜，致使協商沒有交集，也無法達成部分共識，但是長榮航空仍表達與桃空職工協商的大門不會關閉，但也呼籲桃空職工以理性的方式協商。

桃空職工以超時、過勞為由，要求桃園－北京、桃園－成田、松山－羽田、高雄－成田等航班於當地過夜，上述航班正常總工時多為10-11小時之間符合疲勞法規（AOR）及勞基法工時的規定，該總工時從報到開始直到報退，包括往返機場時間、通關、飛行時間、飛機地面停留時間。惟偶而會因空中流量管制、天候、軍事演習等不可抗力因素，致使部分航班工時超過12小時，但是比例相當低。

以2017年為例，桃園－北京航線全年共計飛航365班，超時班次為20班，超時比率為5.48%；桃園-成田全年共計飛航725班，超時17班，超時比率為2.34%，松山-羽田全年飛航364班，超時一班，超時比率為0.27%，高雄－成田飛航363班當中三班超時，超時比率為0.83%。

2017年桃園－北京航線之所以延誤20班，係因4月時首都機場跑道維修、7-8月雷雨之故，長榮航空發現此狀況也緊急調整，以派遣雙組員或在當地過夜之方式因應。桃空職工對於僅少數航班因不可抗力因素超時，而要求長榮航空全面改為過夜航班實屬不合情理，且飛航同航線的國內外航空公司，也都以當天來回為原則。