長榮航空被控排過勞班表 再列未足額進用身障者第一名

2018-01-22 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



長榮航空不僅被自家空姐控訴排過勞班表，在勞動部今天公布的最新全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單中，也居私立單位第一名。

勞動部指出，長榮航空法定應進用93人，實際進用76人，不足額人數17人。根據了解，長榮航空已陸續徵求身障者，預計需至今年2月才能改善不足額進用情形。

勞動部今（22日）天公告最新2017年10月全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，公立單位仍以國家中山科學研究院未足額進用14人為最多，私立單位則仍以長榮航空股份有限公司未足額進用17人最多。

勞動部指出，截至去年10月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關（構）計1萬7068家，應進用身心障礙者5萬6984人，實際進用8萬3804人，已超額進用2萬6820人，超額進用47.07%。

但，未足額進用單位合計1563家，占總應進用家數9.16%，其中公立單位40家，占2.56%，私立單位1523家，占97.44%，未足額進用人數合計2220人。公立單位未足額進用40家，其中33家未足額進用1人，私立單位未足額進用1523家，其中1242家未足額進用1人。