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孩子不笨，是被教笨了——談中學國文課本

果粉小心 讓iPhone、Mac當機的死亡簡訊又來了

別因人廢事 與職場混蛋相處有教戰守則

2018-01-19 15:05聯合新聞網 科技新報

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新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

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