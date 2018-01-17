產子補助8萬元！徵才列14項福利 網友都暴動啦

2018-01-17 20:25 聯合新聞網 綜合報導



標榜「幸福企業」的知名網路賣家「486先生」今（17）日在臉書公布徵才資訊，列出14項員工福利讓網友暴動表示想跳槽。圖擷自 486先生臉書粉絲團 分享 facebook

以團購打響名聲、標榜「幸福企業」的知名網路賣家「486先生」在臉書上宣布徵才消息，不但打出結婚禮金最高1個月薪資、喪葬儀7000元，生育補助甚至高達8萬元，優渥的福利讓網友暴動紛紛表示想跳槽，更有人喊問「何時要選總統？」

去年七月才帶員工去歐洲員工旅遊半個月、去年底還讓21名員工共分紅555萬元的「486先生」陳延昶，今天在臉書上貼出徵人啟事，除了公布徵求數據分析師和攝影師的職務內容外，更列出公司14大令人眼紅的福利，除了基本的3節獎金外，還包含了結婚禮金最高1個月薪資、喪葬儀最高7000元、租屋津貼一年2萬4000元、生育禮金最高8萬元、育嬰津貼一年2萬4000元且補助到高中畢業，以及滿一年者國泰健檢中心全身詳細健康檢查，兩年以上配偶也全額補助。

「486先生」列出14項公司福利，其中標註「★」星號表示需要工作滿1年才能享有：

1.勞健保 2.★結婚禮金-隨年資，最高1個月薪資 3.★喪葬儀-最高7000元 4.★生育禮金-最高8萬元 5.★租屋津貼一年2萬4000元 6.★育嬰津貼一年2萬4000元-補助到高中畢業 7.★滿一年者得到國泰健檢中心全身詳細健康檢查。兩年以上配偶公司也全額補助。 8.中秋、端午不發粽子月餅，直接發半個月薪資 9.年終獎金一個月（全年共14個月薪水） 10.同仁分紅 11.出國旅遊 12.生病住院全額補助單人房費用 13.父母、孩子生病住院若無保險可申請，公司全額補助單人房費用 14.中午員工餐提供

由於太多網友在意福利的問題，「486先生」稍早又在臉書發文說明，表示公司薪水給8萬就是實領8萬，並非底薪+補助津貼，而大家最關心的生育補助最高8萬元的部分，則是以員工年資與工作態度來核定。

優渥的薪資和高額的補助，讓徵才資訊一公布就在網路上瘋傳，網友紛紛留言「這福利簡直是太超過了，上市公司都不見得有」、「超夢幻公司」，還有網友表示「我認真看完全文，看到第13項時鼻酸+雞皮疙瘩，我恨我沒有時間！」

●486先生小檔案

知名團購賣家「486先生」陳延昶。圖擷自 486先生臉書粉絲團 分享 facebook

本名陳延昶的「486先生」從2005年開始在部落格以「486的大丈夫週記」分享自己的購物心得，由於幽默的文筆和專業的多品牌分析，點燃廣大網友的購物慾，2007年成立團購網，將廣大人氣轉換成實際的買氣，2014年會員人數更超過10萬名，其中8成會員在購買後，後購率更達到78%。

如今粉絲團擁有超過70萬鐵粉的「486先生」，更透過臉書行銷締造許多上億元的商機。