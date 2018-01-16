失業從事3K3班 每月有獎勵金

2018-01-16 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



安妮（中）透過雲嘉南分署就服員張春桃（右）媒合至護理之家工作，穩定就業並可申請缺工就業獎勵津貼。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

失業勞工透過就業服務站謀新職，從事3K3班（骯髒、危險、辛苦，以及需要24小時輪班的產業）及機構照護服務等工作，將可獲得勞動部「缺工就業獎勵計畫」，每月可獲5至7千元獎勵金，最多可領10萬8千元。

勞動力發展署雲嘉南分署表示，中高齡新住民安妮去年8月透過此方案到護理之家，不只獲得獎勵金，也有了穩定工作，更獲得業者讚賞。

來台10餘年的菲律賓籍51歲安妮，常因不大會寫中文，苦於找不到工作，去年8月透過勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，推介媒合至嘉義縣民雄鄉的福興護理之家擔任照服員，並申請「缺工就業獎勵計畫」，讓安妮安心就業，更被指派教導新進的年輕照服員，已是機構不可或缺的照服員。 新住民安妮（左）指導後輩照護技巧傳授經驗，業主也讚其工作認真盡責。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

安妮失業後，前往雲嘉南分署的嘉義就業中心求職，8月初經由就服員張春桃推介到福興護理之家任職，安妮開朗地笑說「剛開始比較辛苦，慢慢習慣就好了！」每天要照顧8至10位輕症長者，安妮都很認真盡責，「幫他們洗臉、梳漂亮的頭髮，希望讓長輩舒服一點」。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，勞動部為鼓勵失業勞工從事3K3班及機構照護服務等工作，並穩定其就業，特別規劃「缺工就業獎勵計畫」，只要非自願離職的失業勞工經公立就服機構推介，並持續就業滿30日以上，第1至6月每月可領5千元補助，最多1年半共可領10萬8千元。