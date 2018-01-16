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網友抓包：勞工加班換補休罰百萬 條文漏了寫？

近期以來新低 無薪假人數344人

2018-01-16 12:52聯合報 記者呂思逸╱即時報導

勞動部今公布本期 (1日至15日)實施無薪假的事業單位總計10家、總計人數為34...
勞動部今公布本期 (1日至15日)實施無薪假的事業單位總計10家、總計人數為344人，以資訊電子業居多，本期無薪假人數為近5期新低。圖／本報資料照
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勞動部今公布本期 (1日至15日)實施無薪假的事業單位總計10家、總計人數為344人，以資訊電子業居多，相較上期，累計減少2家、人數減少82人，本期無薪假人數為近5期新低。

本期以資訊電子工業實施最多，上期（去年12月16日至12月30日）中，總計有4間、245人。

勞動部提醒，企業實施無薪假需經勞資雙方同意，若僱主片面決定，可依法開罰2到100萬元，勞工可向各縣市勞工主管機關申訴。

勞動部說，根據「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，放無薪假以不超過3個月為原則，對於按月計酬勞工，每月工資不得低於基本工資2萬2000元。

勞動部無薪假

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