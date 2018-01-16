八年級生告白：台灣企業都不要我 是被逼去大陸的…

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2018-01-16 07:56聯合新聞網 文／遠見提供

圖／遠見提供
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近日，批踢踢上一則文章「八年級生是否生錯世代」引起網友熱烈討論，文章提到：「他是八年級頭段班，沒見過台灣經濟起飛是什麼樣子，出社會領份吃不飽也餓不死的薪水……有時候覺得人生沒什麼意義。」

不少八年級生紛紛留言附和，「位置都被老人占走了，機會很少」，還引來「老人把房價炒高，年輕人反而都在擦屁股」「不像老人一樣，以前機會多，現在年輕人翻身很難」等一連串討論，顯示台灣世代紛爭愈演愈烈。

其中，高房價、低薪、沒機會等字眼，幾乎變成年輕人捅不起的馬蜂窩，從總統、政府官員到企業老闆，談到相關議題，往往引起正反兩方激辯。

包括蔡總統「希望起薪能三萬元起跳」、賴揆功德說，網路上甚至有大老闆「幹話」排名，表面上都是在談薪資問題，但，其實是世代觀念落差的衝突。

這幾天有則新聞，再次挑起世代敏感神經，一間中國液晶電視因為業績好，發千萬獎金給台灣子公司，沒想到台灣子公司老闆竟私下拿走800萬獎金，每位員工只分到殘羹剩5000元，引起社會一片譁然！

蔡總統「夢想薪資三萬」和賴揆「功德說」等，引起年輕人撻伐，突顯了世代觀念落差衝突...
蔡總統「夢想薪資三萬」和賴揆「功德說」等，引起年輕人撻伐，突顯了世代觀念落差衝突。圖／遠見提供
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年輕人上不去，世代衝突加深，人才流失，成了台灣近年擺脫不了的困境。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）「2017年世界人才報告」數據顯示台灣人才外流嚴重，在人才外流、對外籍技術人才吸引力、生活成本等，排名都在40名後。

《時代雜誌》也曾對此評論，台灣內部自1990年代後，薪水就少有起伏，加上中國經濟起飛，中國政府有意挖腳台灣人才，內憂外患下，加速人才流失。根據行政院主計處公布的「國人赴海外工作人數統計」，2015年赴海外工作人數共72.4萬人，其中，中國就佔了大半。

面對低薪，有愈來愈多年輕人選擇到對岸工作，不少人看準經濟起飛的中國，就像70年代的台灣，機會較多，可先搶先贏。

上海上班族；情境配圖非本文案例。圖／遠見提供
上海上班族；情境配圖非本文案例。圖／遠見提供
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法蘭克（化名），是到上海工作兩年多的八年級生，私校中文系畢業，曾在出版社做編輯，起薪2萬5000元，讓他大嘆，要不是起薪太低，甚至找不到工作，也不會到上海去奮鬥，以下為他的第一手告白：

若非在台灣找不到工作，我也不會選擇到上海工作，畢竟要捨棄原有生活圈，要有一定的決心。

我當完兵後進入職場，僅有私立大學學歷，第一份工作在小型出版社，月薪2萬5000元，因為沒有經驗，我也不敢挑剔。

但進去後，卻是無止盡的加班，被主管要求一個月內，編完半本書，且編採合一，既要採訪寫作，也要編輯。由於沒人指導，那一個月每天至少工作十幾小時，假日也要加班。

最後只好離職，後來投了好幾家媒體與出版社，根本音訊全無，只好先去書店打工，每個月領一萬多元，勉為其難在台北過活。

最後，有位在上海工作的朋友，介紹去大陸試試看。我在台北幾乎走頭無路，只好答應。

這是一間專做醫藥互聯網的新創公司，開的薪水同樣很低，只有台幣2萬8000元，職務是文案企劃，我已經待了兩年多，工作一樣辛苦，也時常加班，但看得到前途。

才兩年時間，就一路被老闆重用，從文案連跳三級，現已是部門主管，薪水達到1萬300元人民幣（約台幣4萬8000元），還有配股。

此外，年紀雖輕，老闆已授權主導與政府、企業對接的工作，案子金額往往都在百萬人民幣以上。

雖然，現在所領的薪水，扣掉飄洋過海的機會成本，薪資不算高，但是工作充滿挑戰，學習機會很多，這些都是金錢買不到的。

有時想想蠻難過的，在台灣沒有公司要我，到了上海，卻被異鄉人看上、重用我。如果可以，我也很想回台灣，畢竟還是有許多難以割捨之處，生活品質也比上海好。

我時常與同為台灣人的上海朋友聊及台灣的事，都認為機會真的很少，許多人都卡在上面，領一份死薪水過活，也很難往上升，比如文案小編好了，在台灣幾乎不可能兩年間被大幅調升。

台灣的職場，多數主管為保住位置，時常不下放資源，我不奢望主管幫忙，只求別成為工作上的絆腳石，就已是萬幸……。如果台灣有機會，我真的很想回來。

（作者／陳承璋 本文出自2018.1.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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