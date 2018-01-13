親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

中興新村戒嚴了？蔡英文輔選13分鐘 用掉南投一半警力

台灣職場悲歌 過勞還不自知

2018-01-13 23:35聯合報 記者黃安琪╱即時報導

那一種行業的勞工最容易過勞？台北榮總臨床毒物與職業醫學病科主治醫師葛謹表示，過勞風險存在於各行各業，但「遇缺不補」，最容易過勞。

另外，國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良發現，許多勞工工作過勞自不自知，出現心悸、頭暈等症狀，輾轉才至職業病科求診。

台灣對於「過勞」定義參考日本基準，勞動部訂有「職業促發腦血管及心血管疾病認定指引」，其引發的腦血管疾病，包含腦出血、腦梗塞、高血壓性腦病變，及心肌梗塞、急性心臟衰竭、狹心症、嚴重心律不整等心臟疾病。

林口長庚職業醫學科主任、環境職業醫學會理事長羅錦泉說明，要判定工作是引起這兩類疾病發生的重要原因，衡量的指標包含「超時工作」，如發病前一個月加班時數超過一百小時，或發病前兩到六個月內，月平均加班超過八十小時等；與因職業引起的「工作壓力」，包含發病前遭逢職業上的重大事故、壓力、職務異動、非法解職、職場暴力等。

相較之下，職場上若有工時紀錄可供調查，在過勞判定上相對好處理，比較困難與複雜的情形，反而是工作壓力上的舉證，必須聽取公司企業或資方的呈述，判斷勞資雙方呈述是否合理，需花時間求證，順利的話平均耗時兩周至一個月，有時需要更久。

以職業類別來看，根據勞動部2013年統計，國內過勞前五大行業，依序是製造業、運輸及倉儲業、支援服務業如保全、批發及零售業以及營造業。

羅錦泉說，以輪班的保全業為例，正常一日工時12小時，依法單月可做到240小時，一個月不能超出20天，但保全經常超時工作，如一個月多做4天，就會超出上限，單月加班時數超過100小時，在臨床過勞認定上，保全業通過勞保給付核定比率也不低。

先前有一名50多歲的女性服務員，因長期值夜班，連續工作40多天，期間僅休息一日，持續此狀態長達三個月，期間也僅休息幾天，最終因超時工作、過勞引發中風，因不合理的班表獲得勞保給付。

羅錦泉說，近年來民眾愈來愈關心過勞問題，主動發覺身體有異狀至職業醫學科看診的病人變多，提醒民眾，過勞徵兆包含因為工時長犧牲睡眠時間，白天容易感到疲勞、注意力不集中，也可能引起三高問題或血壓升高、頭痛等。

醫師指出，台灣人工作認真，經常連自己過勞都不自知。 報系資料照
醫師指出，台灣人工作認真，經常連自己過勞都不自知。 報系資料照
分享

過勞保全加班
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

雇主違法 未給加班費、超時加班最多

2018-01-13 13:12

慣老闆小心 今年勞檢不手軟

2018-01-13 13:10

在職場總是不被尊重？專家：這10種方法你必須學

2018-01-12 15:19

台灣勞工責任制做到死 為什麼政府、雇主看不到？

2018-01-12 12:58

勞保紓困貸款利率1.39% 明開放申請

2018-01-11 17:18

多益900分不滿足！ 她「跑」遍世界超馬學英語

2018-01-10 15:19

怎麼過年？ 他被惡老闆「暗算」 55K銳減剩25K

2018-01-10 13:28

強忍病痛撐到下班 她含淚請病假最後卻變「事假」

2018-01-09 14:56

Facebook獲 2018最理想企業 從辦公室嗅端倪

2018-01-09 14:25

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

13個測站測得入冬以來的最低溫 下波冷空氣周四報到

2018-01-13 10:09

天冷卻狂跑廁所是有病？ 醫：別擔心

2018-01-13 20:50

不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

2018-01-13 10:38

殺破狼周運勢／獅子 年終有好消息報到 處女 可能有好姻緣

2018-01-14 00:00

下這5個決心減肥 營養師說很糟糕

2018-01-13 21:51

全台回溫 西半部日夜溫差逾10度

2018-01-13 19:01

手搖飲進駐販賣機不合格比率高 知名奶茶榜上有名

2018-01-13 20:44

台鐵過自動閘門記得取票！1月15日全台試辦

2018-01-13 11:01

油價5連漲 公路客運票價也要微漲

2018-01-13 09:05

台灣職場悲歌 過勞還不自知

2018-01-13 23:35

4.8℃ 哇！冷斃了 七股虱目魚凍死9成

2018-01-13 13:06

限塑商機大戰 設計感環保小物超夯

2018-01-13 20:06

放下3C多看書！小七推24小時借還書服務免運費

2018-01-13 12:02

醫師：水療池分男女 保護女性多於男性

2018-01-13 11:10

搶收凍斃虱目魚 養殖戶差點找嘸買家

2018-01-14 00:14

吳德榮：今起逐日氣溫回升 早晚仍微冷

2018-01-14 06:41

阿嬤的滋味 老菜新作超驚艷

2018-01-13 13:16

今日星座運勢／水瓶 與他人友善交流 好運自然來

2018-01-14 00:00

慣老闆小心 今年勞檢不手軟

2018-01-13 13:10

天冷心血管疾病增 醫籲疑似病發勿自行開車就醫

2018-01-13 13:10

交部首創國道預約旅行App 周一全民封測

2018-01-13 13:59

血拼族必看！逛街時最容易被老闆說服的人是...？

2018-01-13 13:30

中油中午宣布油價 汽油每公升擬漲2角

2018-01-14 05:58

只有碧昂絲能夠超越碧昂絲 金光燦爛大放閃

2018-01-13 21:47

回暖日...清晨輻射冷卻 中部以北低溫仍下探8度

2018-01-14 05:01

瘋集點是他們！青壯熟齡最愛「衛生紙」 4秒換1包！

2018-01-13 12:03

教你怎麼利用年假 玩遍世界5大特殊慶典

2018-01-13 13:10

新春布置 準備過好年

2018-01-13 13:18

欣賞歌舞伎 日本料亭大和魂

2018-01-13 13:20

15日起試辦 台鐵自動閘門不再回收車票了

2018-01-13 13:10

國民三大煩惱 好想瘦、加班累、睡不著

2018-01-13 12:07

台式手路菜 過年宴席菜素一下

2018-01-13 13:13

居家抽腹水 行動超音波做得到

2018-01-13 09:48

一張圖讓你秒懂 東北雪祭全攻略看這邊！

2018-01-13 13:05

社會需求增 民團：公共空間設計須有「照顧觀點」

2018-01-13 10:48

島嶼傳燈人 留下台灣美術史紀錄

2018-01-13 18:23

油價5連漲 公路客運票價今起微漲

2018-01-13 13:12

米蘭男裝周首日 Zegna模特兒踏雪而行

2018-01-13 19:21

今起回暖溫差大 早晚仍要注意

2018-01-14 00:14

交部研發預約旅行App 住宿、車票享85折

2018-01-14 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top