台灣職場悲歌 過勞還不自知

2018-01-13 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



那一種行業的勞工最容易過勞？台北榮總臨床毒物與職業醫學病科主治醫師葛謹表示，過勞風險存在於各行各業，但「遇缺不補」，最容易過勞。

另外，國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良發現，許多勞工工作過勞自不自知，出現心悸、頭暈等症狀，輾轉才至職業病科求診。

台灣對於「過勞」定義參考日本基準，勞動部訂有「職業促發腦血管及心血管疾病認定指引」，其引發的腦血管疾病，包含腦出血、腦梗塞、高血壓性腦病變，及心肌梗塞、急性心臟衰竭、狹心症、嚴重心律不整等心臟疾病。

林口長庚職業醫學科主任、環境職業醫學會理事長羅錦泉說明，要判定工作是引起這兩類疾病發生的重要原因，衡量的指標包含「超時工作」，如發病前一個月加班時數超過一百小時，或發病前兩到六個月內，月平均加班超過八十小時等；與因職業引起的「工作壓力」，包含發病前遭逢職業上的重大事故、壓力、職務異動、非法解職、職場暴力等。

相較之下，職場上若有工時紀錄可供調查，在過勞判定上相對好處理，比較困難與複雜的情形，反而是工作壓力上的舉證，必須聽取公司企業或資方的呈述，判斷勞資雙方呈述是否合理，需花時間求證，順利的話平均耗時兩周至一個月，有時需要更久。

以職業類別來看，根據勞動部2013年統計，國內過勞前五大行業，依序是製造業、運輸及倉儲業、支援服務業如保全、批發及零售業以及營造業。

羅錦泉說，以輪班的保全業為例，正常一日工時12小時，依法單月可做到240小時，一個月不能超出20天，但保全經常超時工作，如一個月多做4天，就會超出上限，單月加班時數超過100小時，在臨床過勞認定上，保全業通過勞保給付核定比率也不低。

先前有一名50多歲的女性服務員，因長期值夜班，連續工作40多天，期間僅休息一日，持續此狀態長達三個月，期間也僅休息幾天，最終因超時工作、過勞引發中風，因不合理的班表獲得勞保給付。