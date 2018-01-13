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終於回暖！明全台可達20度 西半部日夜溫差大

慣老闆小心 今年勞檢不手軟

2018-01-13 13:10聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

勞動部近年加大勞檢力道，讓不少企業備感壓力，前年勞檢甚至衝上6.7萬場次，一度引...
勞動部近年加大勞檢力道，讓不少企業備感壓力，前年勞檢甚至衝上6.7萬場次，一度引發企業大反彈。此次勞基法再度修正，因為沒有空窗期，加上國人對勞檢高度期待，預估今年又是「勞檢高峰年」。 圖／報系資料照
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勞動部近年加大勞檢力道，讓不少企業備感壓力，前年勞檢甚至衝上6.7萬場次，一度引發企業大反彈。此次勞基法再度修正，因為沒有空窗期，加上國人對勞檢高度期待，預估今年又是「勞檢高峰年」。

去年一例一休上路，由於宣導期、輔導期長達半年以上，勞動條件勞檢次數回到近4萬場次，較前一年驟降四成；但因去年勞檢鎖定高風險行業，違規率不降反升，達20.28%，較前一年的15.30%增加5個百分點。

職業安全衛生署署長鄒子廉表示，勞動部長已經宣示3月新制生效後，勞檢沒有空窗期，職安署正盤整今年勞檢計畫，原則上將先鎖定輪班間隔行業及七休一行業，如交通運輸及醫療服務業等，在尚未獲得主管機關同意可以例外的情況下，藉由勞檢確認業者守法，確實做到輪班休息間隔至少11小時及七休一。

過去因為勞檢重職業安全輕勞動條件，企業對遵守勞基法較不重視，近幾年勞工議題發燒，隨著科技業、保全人員、客運駕駛等行業「血汗勞動」、「過勞死」等事件頻傳，勞動部逐年增加勞動條件檢查，但受制勞檢人力不足，每年勞動條件檢查次數最多增加到1.6萬次，但勞檢量不足飽受批評。

直到勞動部2015年動用就安基金增聘325位勞動條件檢查員（被稱為勞條大軍），加大勞條檢查力道，當年勞檢次數飆到4.9萬場次，2016年更達6.7萬場次，一度引發企業大反彈。去年一例一休上路，企業普遍反映窒礙難行，政府破天荒給予半年宣導期、輔導期，7月後「輔導先行、檢查再上路」，形同大半年未勞檢，勞檢量較前年暴減。

近五年勞動條件勞檢場次資料來源／勞動部 製表／陳素玲
近五年勞動條件勞檢場次資料來源／勞動部 製表／陳素玲
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去年全年勞動條件勞檢量為3萬9665場次，鄒子廉表示，去年前半年是一例一休宣導期及輔導期，職安署勞檢員承擔主要宣導及輔導責任，去年輔導場次高達4.4萬場次，宣導觸及的人數更達10萬人次，又要同時兼顧職業安全衛生勞檢量，在人力未增加情況下，能維持勞動條件近4萬場次勞檢、安全衛生勞檢量也維持10萬場次，已屬不易。

最近一例一休再修法，3月新制上路，鄒子廉表示，部長已宣示此次沒有空窗期，目前職安署正規劃全年勞檢計畫；3月啟動後，無論是一例一休或此次修法內容，企業都要落實，勞檢也會依據法令執法，企業千萬不要再心存僥倖。

勞檢一例一休勞動部
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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