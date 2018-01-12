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台電招考新進僱用人員740名 今年新增會計類

2018-01-12 16:17聯合報 記者高詩琴╱即時報導

台電今天上網公告「新進僱用人員甄試簡章」，這次招考名額共740名。為因應退離人力補充並傳承電業核心技術，台電這次招考包括電力技術人員及綜合行政人員2大類共15種類別，其中今年新增會計類別，招考9名。

台電表示，招考名額包括配電線路維護類394名、輸電線路維護類13名、輸電線路工程類5名、變電設備維護類32名、電機運轉維護類32名、電機修護類26名、儀電運轉維護類4名、機械運轉維護類31名、機械修護類41名、土木工程類22名、起重技術類12名、電銲技術類6名、化學類3名、綜合行政類110名及會計類9名。

台電表示，這項甄試採多類別分區招考，甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及二種專業科目，持有指定類別技術證照者可加計筆試總分。複試包含證件查驗、現場測試、實作測試及口試等項目。

台電指出，錄取人員將接受養成班訓練並支給生活津貼23000元，強化學習相關專業技術，分發單位工作訓練後，則比照評價5等1級支給薪給，目前為27040元。訓練合計一年，期滿考評合格者正式僱用，並按規定支給評價6等1級薪給，目前為30420元。

現任職於台電南區施工處的夏少傑，目前主要負責輸電鐵塔的設備裝設及維護相關工作，畢業後在科技大廠服務近六年，後來決定轉換跑道。去年考取台電新進僱用人員「輸電線路維護」類別，成為台電生力軍。

夏少傑指出，施工單位的工作性質很特殊，例如要在數十公尺高的鐵塔上進行導線安裝、更換礙子等作業，儘管充滿挑戰性，但熱心的前輩都願意傾囊相授，帶領新人一步步完成任務，因第一線工程人員正進入退休潮，新進人員要更努力學習，才能肩負起穩定供電的任務。

台電
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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