在職場總是不被尊重？專家：這10種方法你必須學

2018-01-12 15:19 聯合新聞網 文／遠見提供



上班族示意圖。圖擷自 PAKUTASO 分享 facebook 在職場上，你能否獲得同事的尊重，往往是影響一個人在工作場合快不快樂的關鍵，當你每做出一個決定都有人讚許與肯定時，對比受到冷嘲熱諷的三言兩語，那種欣慰和成就感，是持續進步的動力。

在職場上，你能否獲得同事的尊重，往往是影響一個人在工作場合快不快樂的關鍵，當你每做出一個決定都有人讚許與肯定時，對比受到冷嘲熱諷的三言兩語，那種欣慰和成就感，是持續進步的動力。

你可能曾經質疑，為什麼同樣的一件事情、相似的決策，在不同人物做決定時受到的回饋差異是如此巨大，曾著述《馴服你的可怕辦公室暴君》（Tame Your Terrible Office Tyrant）一書的職場專家林恩泰勒（Lynn Taylor）就強調，「贏得尊重是堅持你的信念，並做出最好的決定。」

他還提點了經常贏得敬重的人物都有的10種特質，也許試著學習，你的職場生活會有很大的改變。

1、尊重別人

專家說，這是一種「雞與蛋的關係」，當你尊重別人，別人自然會開始尊重你。尊重體現了每一個人的重要性，無論對方的階級比你高或低，都不應該忽視這種態度的用心。

2、始終如一地遵守諾言

上班族。 報系資料照 分享 facebook

林恩泰勒說，「想要成為一個受到尊重的人，贏取他人的信任是重要的關鍵之一。」當你答應了某件你應該做到的事情或決策，盡可能地將其完成，你會成為眾人願意跟隨的對象。

3、少說話、多做事

有些人總是靠著三寸不爛之舌，成天吹噓自己有多麼厲害、多麼有能力，但這樣的人根本完全不會被喜歡；反之，用心把事情做到最好的那些人，其實他人都會默默的給予支持和鼓勵。

4、不要吝惜幫助同事

上班族。本報資料照／記者趙文彬攝影 分享 facebook

在職場上，多多在同事遇到困難時給予幫助，是件很值得嘉許的優點，不要怕麻煩、不要覺得那事不關己，因為在幫助別人的同時，下回他們也會幫助你。

5、盡可能地誠實

林恩泰勒強調，誠實是獲得尊重非常重要的方式，「職場不喜歡那些講話含糊不清或虛情假意的人，即使你對同事的立場覺得不能認同，說服關鍵在於『建設性的直接』。」

6、總是努力做到最好

上班族。 本報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

你會發現那些在職場上獲得許多尊重的人，他們在做事時總是一絲不苟、有條不紊，且在最有效率的脈絡上，把事情都做到最好，這樣的人自然能獲得尊重。

7、承認自己的錯誤

沒有人在職場上是個完人，他們會犯錯、也有決策導致虧損的時候。不管你在公司的職位如何，掌握你的工作和失誤是至關重要的。專家說「不要當事情出錯時為失誤找藉口，」他的研究發現：91％的員工表示當主管願意認錯時，他們會更願意跟著這個主管行動。

8、懂得幽默、自我解嘲

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林恩泰勒在他的職場研究中發現，在工作場所中，那些表現出謙遜幽默的領導者往往更受尊重。「那些認真對待自己的人，往往也會認真對待別人。」

9、願意聽取他人建議與改變主意

當然，就算你的職位比其他同事還要高，這也絕對不代表你的觀念就一定是正確的，願意聽取別人的觀點，並根據你所學的知識改變想法，會更容易獲得敬重。

10、能看到別人的優點

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每一個同事一定有他擅長的優點與專長，而若能看到他人的優點，給予發揮和表現的機會，你自然而然會受到同事愛戴。

（作者／魯皓平 本文出自2018.1.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）