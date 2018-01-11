勞保紓困貸款利率1.39% 明開放申請

2018-01-11 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞保紓困貸款明開放申請，凡勞保年資滿15年以上，無論目前是否有工作或投保，只要未欠保費或之前貸款已還清，都可申貸，最人最高貸款10萬元。圖／本報資料照 分享 facebook

年關將近，勞動部今年續辦勞保紓困貸款，讓勞工好過年，勞保局宣布今年提撥勞保基金200億供勞工申辦，凡勞保年資滿15年以上，無論目前是否有工作或投保，只要未欠保費或之前貸款已還清，都可申貸，最人最高貸款10萬元，利率1.39%，約可供20萬勞工申貸，勞保局明開始受理。

勞動部自2003年起開辦勞保紓困貸款，勞保條例規範，凡勞保年資滿15年以上，無論目前是否有工作或投保，都可以申請，不過排除已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者。

勞保紓困貸款今年貸款利率為年息1.39%，勞工最高可貸款10萬元，紓困貸款期限3年，前6個月只需繳交利息不還本金，第7個月起按月平均攤還本息。舉例來說，借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第七個月開始每月繳本息3393元。

勞保局表示，紓困貸款總金額達200億，平均每年約有10萬名勞工申請，去年申請勞工僅7萬名，創下十年最低。為了紓解勞工農曆春節經濟需求，紓困貸款將在過年前夕發放。

被保險人若未還清紓困貸款，依據規範，被保險人請領老年給付、死亡給付或終身無工作能力之失能給付時將扣減至清償為止。

勞保局表示，紓困貸款明開始受理申請，採臨櫃、網路及郵遞三種方式申請，臨櫃仍由土地銀行及其分行辦理，於上班日上午9時至下午5時止，星期六、星期日不受理； 網路自107年1月12日（星期五）0時起至107年1月26日（星期五）24時止； 郵遞則以郵戳為憑。