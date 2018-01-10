多益900分不滿足！ 她「跑」遍世界超馬學英語

2018-01-10 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台灣近年吹起馬拉松熱潮，今年45歲的行雲有限公司總經理劉憶萱，因愛好超馬，成為顧問公司的創辦人。原先在科技業當人資主管，2006年起迷上馬拉松，11年來她「跑」遍36個國家，完成80幾場全馬，距離「生涯百馬」進入倒數階段。多年來她除了用雙腳跑遍世界，也利用在全世界跑馬拉松，召募各國好手來台參賽，將台灣的馬拉松賽事推向國際。

一身運動員行頭，家中牆上懸掛著來自世界各地的完賽獎牌，談起馬拉松賽事，劉憶萱舉手投足間盡是自信與使命感。2018年，劉憶萱規劃了17場結合全球各城市馬拉松、城市旅遊及主題式學習的「2018旅跑遊學計畫」，預計達成她的「生涯百馬」壯舉。特別的是，多益900分的她，在世界各地跑馬拉松時，仍不忘抓緊機會練習英語。

劉憶萱是擁有英國管理碩士學位、以及10多年外商資歷的科技業人資主管，酷愛馬拉松不僅讓她出了一本書，介紹世界各地的知名賽事，還有跑友替她辦過世界各大城市馬拉松獎牌展，在超跑界擁有「江湖一品萱」的稱號。

這周她將參與位於菲律賓的「宿霧國際馬拉松」，在旅程中趁機會前往宿霧當地著名的語言學校，參加為期兩周的短期商務密集英語課程。劉憶萱表示，出發前她做過功課，知道在菲律賓學英文不僅費用低，且當地採「一對一教學模式」，非常適合忙碌又想在短時間內提升語言能力的上班族。

擁有國際領隊執照加上豐富的海外參賽經驗，這幾年她更當起領隊，帶領同好一起旅跑全世界。被問到擁有多益900分、英國碩士學歷及多年外商工作經歷，為何還要去菲律賓學英文？劉憶萱笑說「第一個原因是夢想有一天自己能以運動賽事策展人的角色站上TED舞台演講，另一個原因是有感於擔任國際領隊期間，英文能力常成為跑友參與國際賽事的障礙，因此她希望號召更多人去學英文。」。

談起多益如何考到900分？劉憶萱說，之前常與外國總部的老闆在世界各地舉行線上會議，或是以Email往來，因此練就了流利的英語力，而人資工作某部分的專業就是在企業內策展，以達到「勞資盡歡」的目的，期間培養的同理心與溝通能力，都使她對後來擔任的國際馬拉松領隊、運動賽事策展、開發週邊商品及紀念品等工作游刃有餘。