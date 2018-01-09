親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

勞基修法偷閒？ 綠委林俊憲被網友抓包看電影

強忍病痛撐到下班 她含淚請病假最後卻變「事假」

2018-01-09 14:56聯合新聞網 綜合報導

女網友不滿自己想請病假，最後卻被判定為請事假，遂怒提離職。　示意圖／ingima...
女網友不滿自己想請病假，最後卻被判定為請事假，遂怒提離職。　示意圖／ingimage
分享
原PO秀出自己的薪資單，抱怨生病被當「事假」請，與當初面試時說法有出入。 圖／...
原PO秀出自己的薪資單，抱怨生病被當「事假」請，與當初面試時說法有出入。 圖／擷自「爆怨公社
分享
勞工心聲誰人知！一名網友在社群網站上爆料，自己因為生病身體不舒服強忍上班，就在快要下班時候，忍不住開始嘔吐，去診所掛急診後狀況仍沒改善，遂決定隔天提早向會計告知想請一天「病假」，沒想到月底領錢時，公司卻把它的「病假」歸類為「事假」，讓她滿腹委屈，決定怒提離職

原PO是在臉書粉絲團「爆怨公社」貼出這篇文，她表示自己剛到這間公司上班快2個月，在月中某一天快下班時，因身體不適嘔吐了2次，強忍著不舒服的感覺撐到下班，去診所看醫生還是沒有改善，最終撐不下去轉去醫院求診，返家後因為身體還是很不舒服，所以決定提早向公司請一天病假。

請假時，原PO還擔心自己會被當成事假，向公司會計詢問「我要請病假要拿證明嗎？」，會計回覆：「不用唷。妳先寫事假，我幫妳跟老板娘說情」，原PO當下覺得公司很窩心，充滿人情味，當下就回道：「真的嗎？謝謝妳唷。要證明的話，再跟我說」

結果月初領薪水時，發現自己的病假不但沒有請成功，還是被歸類為「事假」，讓她感嘆道：「新人是不是比較好欺負？」、「說剛進公司，不是要裝乖乖的嗎？我聽妳這個做20幾年的老鳥，乖乖的寫，是在挖蘿蔔坑給我跳嗎？」最後在滿腹委屈下決定撐到過完年離職：「全公司的人員年資都超過20年以上，每個都很厲害。我得罪不起，所以只能離職了...我這個2月難過了」

原PO強調，當初面試該公司時，面試官還強調一切按照《勞基法》走、請假單上有病假可以寫，而該公司薪資是算實際上班天數的，全勤1000元，遲到&請假一律沒全勤，而真正讓原PO不開心的點「是一開始就說沒病假可以請，是不是比較好？」

PO文一出後許多網友紛紛留言道：「被陰了！」、「辛苦你了」、「挖坑給你跳」、「勞健保扣一扣會不會只剩2萬初」、「請病假是半天薪水，事假就要扣一天薪水」、「勞基法是參考用？」、「當作歷練」、「通勤記錄…等等，留好證據，以便提告」、「這個薪水也太低」、「看起來，我公司算不錯」

另外也有人力挺老闆表示：「我上個月上班時數60幾小時，領三萬，我都不敢生病、不敢請假，我只擔心老闆撐不撐的住」、「整家公司都做那麼久，那應該待遇或是老闆人不錯吧，不然怎麼那麼強大的員工群」、「請假都不用扣薪水，真好還缺人嗎？」、「不過這樣的新人起薪算ok」、「你初出社會吧？」、「薪水已經好高了，羨慕」

不過也有網友提出質疑道：「仔細看了一下，出勤天數20天，然後日薪乘上的天數也是20天，她好像沒扣一天的錢呀？」、「說不定病假事假扣的都一樣？」對此原PO澄清：「請假單上有病假；這家公司是算實際上班天數唷，我領薪水的時候，會計說我被扣3000多元」；另外也有網友替原PO補充道：「未滿一個月是以天在計不是月薪，所以有可能會扣六日..」

最後留言版也神出一名網友替鄉民解惑：「請病假必須病單(醫生證明或診所看診單)是當天的才算，如果不是當天的時間都算是事假，所以版主寫說是隔天請假，是事假沒錯！」

離職面試薪資
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

Facebook獲 2018最理想企業 從辦公室嗅端倪

2018-01-09 14:25

拒絕22K！ 兄弟創業玩「人腦、心臟另類蠟燭」爆紅

2018-01-08 15:32

年薪少20萬換「想上班才上班」？ 網友求問怎麼選

2018-01-08 15:29

最強業配YouTuber是誰？ 第一名原來是「她」

2018-01-08 13:47

請喪假送外婆出殯 主管瘋狂連call：為什麼不回？

2018-01-08 11:01

郵局外包工夜班昏倒往生 卻可能領不到津貼

2018-01-06 09:58

年關近紛傳解雇 華彩印刷、南山人壽善後

2018-01-05 23:53

星宇航空 擴大徵才

2018-01-05 14:33

外國表演團體來台 勞動部擬廢除場地限制

2018-01-05 14:04

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

星宇航空釋出近百職缺 招募熱血航空人

2018-01-05 11:44

星宇航空本季招募百位熱血航空人

2018-01-05 10:36

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

寒流南下！今低溫10度 明深夜到周五凌晨最冷

2018-01-09 05:34

美籍實況主稱台女「很EZ」 引爆館長怒火重砲

2018-01-09 12:28

驚！大陸文革時期醫藥學術刊物內容 讓李家同嚇一跳

2018-01-08 21:47

吳德榮：周二濕冷、周三之後晴冷 感受因人而異

2018-01-09 07:43

影／超強寒流襲台！合歡山白了頭 白雪霸佔道路

2018-01-09 08:21

勞團台北車站臥軌抗議 上下行列車暫停

2018-01-08 19:11

冬天了 為何菜價還這麼高？

2018-01-09 07:00

7人座休旅車 車市新勢力

2018-01-08 21:42

第一名是4月14日、吊車尾的是…2018最幸運生日排行大公開

2018-01-09 10:59

女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04

傻眼！拜月老曖昧對象一周就脫單 但對象不是她

2018-01-09 15:27

葡萄糖胺是膝關節保養聖品？ 骨科醫師解答：尚無實證

2018-01-08 18:06

車輛掛雪鏈才能上合歡山 飄雪暫止氣溫回升到2.1度

2018-01-09 10:02

今日星座運勢／摩羯 展現親和力 成就與人際運勢升

2018-01-09 00:00

影╱勞團臥軌影響1.1萬旅客 台鐵：強烈譴責

2018-01-08 20:29

強忍病痛撐到下班 她含淚請病假最後卻變「事假」

2018-01-09 14:56

思念之情／活出雙份的生命

2018-01-09 06:00

心情點滴／高跟鞋之夢

2018-01-09 06:00

健檢查出「肺結節」不理 一年後成肺癌

2018-01-09 13:52

巴黎女人的大器穿搭 法國第一夫人在西安穿大紅外套

2018-01-09 11:15

周三起乾冷 後天體感6度！

2018-01-09 00:05

尿尿會痛懷疑自己「中鏢」 就醫才發現是發炎了

2018-01-09 10:13

57歲退休師平時身體健壯 腹痛檢查竟罹3期癌

2018-01-09 11:31

網路徵文優勝作品‧我的家，不一樣／我是單親爸爸

2018-01-09 06:00

大雨低溫特報！淡水8.8度 全台13平地站創入冬最低溫

2018-01-09 10:29

台鐵四腳亭因低溫鋼軌斷裂 影響2列次共延遲14分

2018-01-09 12:11

寒流到淡水8.8度！全台整天都濕濕冷冷 入夜更冷

2018-01-09 08:39

保護貼抗藍光？ 恐都有問題

2018-01-09 00:05

影／對抗濕冷寒流 醫院示範居家暖身法

2018-01-09 08:01

肇事不斷！交部預告：公車停靠區違停 罰鍰提高

2018-01-09 16:51

食藥署預告 雞蛋芬普尼殘留量將放寬至10ppb

2018-01-09 14:59

最快半年後 風景區可收觀光保育費

2018-01-09 00:05

大腸直腸癌威脅年輕化 31歲壯年男子保留肛門獲新生

2018-01-09 14:42

寒流發威水氣充沛 雪山合歡山飄下2018第一場雪

2018-01-09 13:14

為什麼雞蛋會有雙蛋黃？ 專家：雞嚇到或吃太好

2018-01-09 15:06

蝦子變黑不新鮮嗎？專家這樣說

2018-01-09 15:14

Christian Dada來了！海外第二家旗艦店登陸台北

2018-01-08 17:44

遠航加碼好康 免費托運行李重量提高到15公斤

2018-01-09 16:05

真的冷！避寒所開設5日 無人捐熱食

2018-01-09 12:25

收觀光保育費？ 業者：重點是沒人來

2018-01-09 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top