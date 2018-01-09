強忍病痛撐到下班 她含淚請病假最後卻變「事假」

2018-01-09 14:56 聯合新聞網 綜合報導



女網友不滿自己想請病假，最後卻被判定為請事假，遂怒提離職。 示意圖／ingimage 分享 facebook 原PO秀出自己的薪資單，抱怨生病被當「事假」請，與當初面試時說法有出入。 圖／擷自「爆怨公社」 分享 facebook 勞工心聲誰人知！一名網友在社群網站上爆料，自己因為生病身體不舒服強忍上班，就在快要下班時候，忍不住開始嘔吐，去診所掛急診後狀況仍沒改善，遂決定隔天提早向會計告知想請一天「病假」，沒想到月底領錢時，公司卻把它的「病假」歸類為「事假」，讓她滿腹委屈，決定怒提離職。

原PO是在臉書粉絲團「爆怨公社」貼出這篇文，她表示自己剛到這間公司上班快2個月，在月中某一天快下班時，因身體不適嘔吐了2次，強忍著不舒服的感覺撐到下班，去診所看醫生還是沒有改善，最終撐不下去轉去醫院求診，返家後因為身體還是很不舒服，所以決定提早向公司請一天病假。

請假時，原PO還擔心自己會被當成事假，向公司會計詢問「我要請病假要拿證明嗎？」，會計回覆：「不用唷。妳先寫事假，我幫妳跟老板娘說情」，原PO當下覺得公司很窩心，充滿人情味，當下就回道：「真的嗎？謝謝妳唷。要證明的話，再跟我說」

結果月初領薪水時，發現自己的病假不但沒有請成功，還是被歸類為「事假」，讓她感嘆道：「新人是不是比較好欺負？」、「說剛進公司，不是要裝乖乖的嗎？我聽妳這個做20幾年的老鳥，乖乖的寫，是在挖蘿蔔坑給我跳嗎？」最後在滿腹委屈下決定撐到過完年離職：「全公司的人員年資都超過20年以上，每個都很厲害。我得罪不起，所以只能離職了...我這個2月難過了」

原PO強調，當初面試該公司時，面試官還強調一切按照《勞基法》走、請假單上有病假可以寫，而該公司薪資是算實際上班天數的，全勤1000元，遲到&請假一律沒全勤，而真正讓原PO不開心的點「是一開始就說沒病假可以請，是不是比較好？」

PO文一出後許多網友紛紛留言道：「被陰了！」、「辛苦你了」、「挖坑給你跳」、「勞健保扣一扣會不會只剩2萬初」、「請病假是半天薪水，事假就要扣一天薪水」、「勞基法是參考用？」、「當作歷練」、「通勤記錄…等等，留好證據，以便提告」、「這個薪水也太低」、「看起來，我公司算不錯」

另外也有人力挺老闆表示：「我上個月上班時數60幾小時，領三萬，我都不敢生病、不敢請假，我只擔心老闆撐不撐的住」、「整家公司都做那麼久，那應該待遇或是老闆人不錯吧，不然怎麼那麼強大的員工群」、「請假都不用扣薪水，真好還缺人嗎？」、「不過這樣的新人起薪算ok」、「你初出社會吧？」、「薪水已經好高了，羨慕」

不過也有網友提出質疑道：「仔細看了一下，出勤天數20天，然後日薪乘上的天數也是20天，她好像沒扣一天的錢呀？」、「說不定病假事假扣的都一樣？」對此原PO澄清：「請假單上有病假；這家公司是算實際上班天數唷，我領薪水的時候，會計說我被扣3000多元」；另外也有網友替原PO補充道：「未滿一個月是以天在計不是月薪，所以有可能會扣六日..」

最後留言版也神出一名網友替鄉民解惑：「請病假必須病單(醫生證明或診所看診單)是當天的才算，如果不是當天的時間都算是事假，所以版主寫說是隔天請假，是事假沒錯！」