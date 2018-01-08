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拒絕22K！ 兄弟創業玩「人腦、心臟另類蠟燭」爆紅

2018-01-08 15:32聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

人人可創業，小資金就能讓你完成創業夢。以「嬰兒的血淚造型蠟燭」一炮而紅的eyecandle，創辦人鄧凱文與哥哥鄧凱元靠著幾千元在後火車站購買材料，在工作室玩出各種造型蠟燭，諸如人腦、心臟的人體器官，或是果凍魚等容器蠟燭，都引發不少話題，也拚出兄弟合夥創業的不同人生。

兩人的發跡歷程正是現階段許許多多年輕人創業的寫照，有創意、有毅力，跌跌撞撞後，終於步上軌道。

2012年正是22K襲擊台灣年輕職場的低迷時代，大學藝術系雕刻組畢業的鄧凱文成立工作室幾年，原本想脫離接案族身分，當個上班族，但當時22k的低薪陰影，讓他對投入職場卻步，當時從研究所畢業的哥哥剛好服完兵役，兩人盤點各自條件後，決定走上創業之路。

鄧凱文說，他大學學的是雕刻，對於各種立體產品較有概念，哥哥唸的是廣告系，當時因為工作室就在台北後火車站附近，兩人就在各種材料行中流連，買回家實驗，想過製作肥皂、冰棒、甚至是棒棒糖，但考慮從事食品業有食安顧慮，因此目標鎖定蠟燭產品，並以禮品市場為主。

鄧凱文表示，為了在各種造型蠟燭產品中殺出一條血路，兩人初步選定從多數年輕人喜愛的寵物著手，第一個宣傳作品則是「嬰兒的血淚」，以嬰兒無辜的雙眼透出淡淡的血色，嬰兒側面脖子上也露出粉色微血管，配上淡淡甜甜的櫻桃香味，兼具「可愛」與「暴力」的衝突組合，成功創造話題，打響eyecandle第一炮。

狗、貓頭造型超療癒

各種動物造型蠟燭很具療癒效果，各個品種的狗或貓的頭為主題，年輕人接受度尤其高，其中眼睛的部分今年進一步改用玻璃珠嵌入，看起來更生動。除一般造型，更進一步創作容器類蠟燭，例如人腦、骨頭、心臟等人體器官造型，擺放在透明的玻璃罐，乍看之下雖有些驚悚，但鄧凱文說，不少客人鍾愛這種極具話題的商品。

eyecandle除了在台灣網路打出一片天，鄧凱文表示，他們也透過一次次海外參展，將銷售地點拓展到國外，目前法國、香港、德國、英國及澳洲等國都有商店擺放eyecandle造型蠟燭，其中還包括德國一家專門銷售人體產品商店，就銷售不少人體器官容器蠟燭。國內則以網路為主，另有少數商家進貨銷售。

在網路打出知名度後，eyecandle也曾在二年前開設兩家實體店面，但是兄弟兩人，既要負責創作研發產品，又要兼顧網路及商家代售，實在分身乏術，加上實體店面租金及人事開銷是睜開眼睛就開始燒錢，最後兩人決定專攻網路銷售，「專心把一件事做好，比做很多事來得重要。」

創業
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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