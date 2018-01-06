郵局外包工夜班昏倒往生 卻可能領不到津貼

2018-01-06 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



一名桃園郵件處理中心外包工在爆料公社爆料，前晚有同事在上夜班時倒下往生，但因該中心沒依規定幫外包工投保勞健保，導致同事可能無法領到他該有的津貼。

該名外包工指出，他忍不住來爆料，他的工作是在郵局分發信件的，是郵局外包廠商聘僱的人員，可老闆都沒依照規定幫大家投保勞健保，上夜班的前晚，有同事身體不舒服當場在工作時倒下往生了，「老闆沒誠實的幫我們投保，那他往生的同事就沒辦法領到他該有的津貼」。

該名外包工表示，真的覺得很難過，老闆說現在用人要採用菁英制，所以現場工作的人「每天上班像上戰場一樣」，要趕在規定的時間把信分發完畢，所以同事有人不舒服也不敢請假，之前就是有同事請假，老闆就直接叫他不用來了，工作壓力真的真的很重。

中華郵政主秘藍淑貞回應，外包工是委外招標，依規定是雇主要幫員工投保勞健保，因為外包工是受僱於承包廠商，契約都有明文規定。但承包廠商是不是真的沒有幫外包工投保，藍淑貞說，還會再查證。

藍淑貞表示，這名往生的外包工，死因為心因性休克。而這名外包工因為已經領取過勞保的老年給付，因此不能再投保勞健保。此外，雇主也有依規定幫他投保團體傷害險，有意外、傷害時才會有理賠。