YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49 聯合新聞網 文／高寶書版提供



嗨！大家安安！我是HowHow 啦！不知道你有沒有在網路上看過我的影片呢？或許有，或許沒有。

圖片來源／ How Fun 如何爽 分享 facebook

從小到大，我一直都是一個平凡的小孩。（我是說生活，不是長相。從小一直被說是小金城武，唉。）我從小就很喜歡畫畫、看卡通、看漫畫、打電動。因為太喜歡看卡通跟漫畫了，曾經有一陣子的目標是想要當漫畫家。小時候我有一本很大的塗鴉冊，我平常只要有空，就會把想到的故事用漫畫的形式畫下來。之後甚至開始學習漫畫家是怎麼畫分鏡的。可是在台灣當時社會的價值觀裡，漫畫家似乎不是一個所謂主流的職業，還只是小孩的我就已經開始去思考畫漫畫到底可不可以賺錢。於是漫畫家這個目標，不知道什麼時候開始，在我心中變成一個不被自己所認同的職業。

不知道未來要做什麼 從小就是念書再念書

我跟很多人一樣，從小被灌輸要念書、要考上好學校，未來才有前途的觀念。我媽媽管我課業管得很嚴格，以致於我在課業方面不至於太差。考高中時，我就跟全國的國中生一樣，接受了基本學力測驗的洗禮。當時一味地拚命念書，被我考上的師大附中、上高中繼續念書。話說這個社會給我們的價值觀就是要用功讀書，反正你就先念，未來怎麼樣「再說」。可是一直這樣「再說」，說到高中快結束要考大學， 要決定未來的志願了，我還是不知道我未來到底想要幹嘛？ 我對自己的未來一點想法都沒有。當時選填科系只有一個目的，就是選未來比較好賺錢的科系。這個目的看似現實且膚淺，但諷刺地卻是全國大部分高中生在選填科系的考量因素。指定考科後的分發結果，我錄取了政大經濟系。我選了一個看似未來好像很好賺錢的科系，但我完全沒有問過自己到底自己知不知道什麼是經濟學，甚至沒有問過自己到底喜不喜歡經濟學。

但，既來之則安之，我就這樣開始就讀了政大經濟。殊不知，錄取了政大經濟系，卻是我人生最重要的轉捩點。

接觸拍影片後 就一去不回頭了

大學一年級因為系上活動第一次接觸到拍影片、剪影片。不接觸還好，一碰下去，我就再也沒辦法回頭了，因為落枕， 不是，因為我覺得拍影片真的太有趣了！那年（2007 年）製作影像這種事情還不普及，不像現在人手一支手機可以錄影片。我對於可以自己製作影片這件事情感到非常的新鮮，這種新鮮感讓我對影像產生極大的興趣。

當時的我拿著一台小小、爛爛的相機，想著蹩腳的腳本，跟系上的好朋友（有啦！我當時有朋友啦！）到處拍影片，再用很陽春的技術去剪輯。剪出成品後並放在電腦裡跟朋友一起看、一起笑，那是我覺得最快樂的時光。即使上傳網路後根本沒什麼人看我的影片、沒賺到一毛錢，但只要可以跟朋友們一起拍攝，或者只要有一個同學跟我說: 欸，你的影片很有趣耶，我覺得這樣就很滿足了！

當時我們拍的內容各種天馬行空、各種無厘頭。我們只要想到什麼爛笑話或者爛梗，都會把它寫成腳本然後拍成影片。學生時期因為滿閒，通常一支影片兩三天就可以做好了。當時我自己有一個YouTube 帳號，我就把我們拍的影片全部丟到這個頻道上面。我並沒有什麼在經營，只是單純的把它當成一個資料庫在存放這些影片。

之後不管是參加系上的活動、學校的報告到業界舉辦的行銷比賽，我都一定會用影片去呈現我的想法。大學延畢去美國當交換學生那段期間，我也拍了二十幾支影片去記錄自己當交換學生的生活。還是一樣，當時除了系上同學，都沒什麼人在看我的影片。

選擇有興趣的工作 讓每天過得跟周末一樣開心

在美國當交換學生這段時間，我發現很多的美國大學生都是念自己有興趣或是喜歡的科系。而不像我，我念的科系是我當初大學考完分發到的志願，一個我一點興趣都沒有的志願。於是我開始認真思考自己的未來，認真思考未來我到底想要過著什麼樣的生活？是去做一份我可能一點興趣都沒有的工作，然後每天期待週末的到來嗎？但如果反過來想，我如果是做一份我真的很有興趣的事情，我是不是每天都可以過得像週末一般開心呢？我當時毅然決然地下定決心，我想要去追求自己喜歡的目標。這個目標雖然不一定可以賺很多錢，可是至少可以讓我過著自己喜歡的生活。

而我當時最喜歡什麼呢？不就是拍影片嗎！從那個當下，我就確定自己未來不管是申請研究所，或者是找工作，我都想要往影像這個方向去前進。

第一次youtube觀看次數達50萬 感覺終於被注意到

交換學生結束後我就回國當兵了。當兵那十一個月我就不贅述了，東西多到我可以再出一本書講啊！退伍後因為我還是很喜歡拍影片，於是我以幼兒園小朋友為主角，為了爸媽開的幼兒園的畢業典禮，拍了一支《我們畢典要表演什麼》的網路影片放在自己的YouTube 頻道。當時製作影片的目的是希望讓家長來看小朋友的畢業典禮。殊不知，影片放到YouTube 沒多久，開始有很多網友開始分享我的影片，真的是很多。我並沒有做任何特別的事情宣傳，但三天之後這部影片的觀看次數竟然高達五十萬！我真的是驚呆了，尿也漏了三輪。我從來沒有想過我的影片能夠被這麼多網友看到。

我真的很開心原來我的影片跟笑點可以被這麼多人理解跟喜歡！幾個星期後我又拍了一部以敘述當兵趣事為主影片《還好我退了》並上傳到自己的頻道，結果影片很幸運地又再一次被超級多網友觀看並分享。從此之後，網友們開始知道原來這個小子有在網路上拍影片啊，我的影片才開始漸漸地被這個世界注意。也是從這個時候，我才開始認真在經營我自己的YouTube 頻道。

退伍後沒多久我又回到美國去念視覺特效研究所。當研究生的那段時間，不只要應付學校的課業，同時我也持續更新我自己的YouTube 頻道。當時我的目標是想要成為電影影像特效師或者是動畫師，但一直到2015 年的暑假，開始有廠商找上門來跟我合作商業影片，也就是所謂的業配文。於是我開始思考，YouTuber 似乎也可以變成一個職業。我覺得我真的很幸運，在研究所畢業之前就已經陸續接到廠商的邀約。所以在畢業之後，我才有勇氣去做一位全職YouTuber。

業配文是商機 但還是需要靠創意發想

拍業配文對我來說，其實跟自己的一般創作一樣，我還是按照自己的風格跟想法去拍攝，只是內容會多了廠商需要提及的資訊。有時候我也會利用這些資訊去做創意的發想。在拍業配影片時，其實只有一個大原則，那就是希望網友看完會覺得很有趣，同時自己也要享受拍影片的過程。現在這幾年廠商嗅到了網路業配影片的商機，一個成本不高、但效益卻不低的商機。網友也可能看慣了傳統電視廣告，突然覺得這種素人、親民式的網路業配影片很有趣，於是也造就了這幾年網路業配影片的風潮。但網路瞬息萬變，現在網路影片是這樣的商業模式，但三年、五年後，又會是怎樣的模式，其實還是一個大問號。但對於我來說，不管怎麼變，我認為只要我對影片還有熱情，只要積極充實自己，一定可以跟上時代的變遷。

聽完我的故事，不知道你是不是也想一起來當網路創作者呢？如果你什麼都還沒有開始，那太棒了，請趕快去收銀檯結帳，回家好好的細讀吧。欸不是，等等啦，不要坐下來看啦，書店老闆都生氣了。咦？不是，不要換另外一本書看啦，喂！

作者介紹／How How陳孜昊

本文出自《How Fun！如何爽當YouTuber：一起開心拍片接業配！》出版社：高寶書版出版日期：2018/1/10作者：How How陳孜昊 分享 facebook 台灣知名YouTuber，網路綽號HowHow，YouTuber頻道How Fun超過50萬訂閱，臉書粉絲團How Fun如何爽也超過35萬粉絲。畢業於政治大學經濟系。因太愛拍片，陳孜昊毅然決定「棄商從影」，赴美國薩凡娜藝術學院攻讀視覺特效碩士學位，他說：「有夢想就應勇敢去追！ 」

發佈的影片「我們畢典要表演什麼」超過兩百萬觀看次數，因有趣、幽默而在網路上出名，他的作品多元，更以「HowHowの小廚房」聞名全台。於2017與台北市長柯文哲合作拍攝世界大學運動會宣傳影片，讓柯文哲驚訝於HowHow一人團隊的能力；並受邀至雪梨採訪《雷神索爾3》的主角克里斯‧漢斯沃、馬克‧盧法洛以及導演泰卡‧維迪提。

影片最大特色是幾乎所有角色都是他自己扮演，以一人團隊的模式經營社群。以一部業配土鳳梨酥的影片爆紅，在網路上擁有「業配之神」的美名。其風格打破傳統業配文的既定模式，網路評價其影片「唯一讓人可以看完的業配影片」。

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本文出自《How Fun！如何爽當YouTuber：一起開心拍片接業配！》出版社：高寶書版、作者：How How陳孜昊，未經同意禁止轉載。