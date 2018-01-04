提高生育率 托育催生聯盟：彈性工時才是大趨勢

2018-01-04 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



人力銀行調查已婚已生的上班族提到解決生育問題，最希望企業實施彈性工時。 聯合報系資料照 分享 facebook

台灣生育率始終無法提高，人力銀行調查已婚已生的上班族提到解決生育問題，最希望企業實施彈性工時。托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，目前中央或政府都只想用津貼提高生育率，但是歐洲國家高生育率，建構在政府與雇主都願意給予育兒婦女工時彈性，例如提早上下班或縮減工時，這才是大趨勢，台灣或許也應往這個方向思考。

王兆慶說，儘管薪資收入是生養孩子重要考量，但絕非只有發津貼就可以提高生育意願。因為台灣女性生育後，雖然希望好好育兒，但也想維持工作，如何兼顧兩者，應是目前育兒最大困境。歐洲國家之所以可以維持高生育率，職場彈性是很大誘因，就是當孩子只有1、2歲時，女性可以向雇主請求提早上班一小時，然後提早下班照顧孩子，甚至縮減全周工時，或是提供育兒假等，才是有利生育的關鍵政策。

他說，台灣雇主或女性勞工都習慣全職工作，即使有了孩子，常要兩頭忙，心力交瘁，這些都不是光給育兒津貼就可解決的困境，除了政府創造類似彈性工時政策，雇主也要願意配合才有效。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，從調查中可看出，多數上班族生兒育女的最大考量不外乎於經濟壓力，顯然雙薪家庭已是不得不的選擇。不過雖然政府頻頻催生，持續推動社區公共托育，以提高台灣婦女生育意願，但在上班族眼中，國內生育環境仍有大幅度改善空間，盼能一邊工作維持收入之餘，也能維持接送家庭正常運作，因此彈性上下班制度、企業提供育兒場所，或許是勞動市場可以努力的方向。